Entornointeligente.com /

Denis Sassou Nguesso levou a sério os cumprimentos à família no final das exéquias do ex-Presidente de Angola José Eduardo dos Santos. O Presidente congolês agarrou as duas mãos da ex-primeira-dama Ana Paula dos Santos e foi assim que transmitiu as suas condolências à família, atrasando um pouco a fila dos chefes de Estado que se alinhavam para fazerem o mesmo.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com