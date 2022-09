Funeral de Isabel II: milhares nas ruas para se despedirem da rainha com flores e aplausos

Entornointeligente.com /

Os Presidentes dos EUA, Índia, Brasil e Coreia do Sul foram alguns dos chefes de Estado presentes na cerimónia. Os líderes do Afeganistão, Bielorrússia, Birmânia, Rússia, Síria e Venezuela não foram convidados.

As cerimónias começaram às 10h44, com o caixão de Isabel II a ser transferido de Westminster Hall para a Abadia. Ao longo do dia, o aeroporto de Heathrow cancelou mais de uma centena de voos para não perturbar o funeral de Isabel II.

Às 12h seguiu-se o cortejo fúnebre desde a Abadia de Westminster até ao Arco de Wellington e, na passagem pelo Palácio de Buckingham, os funcionários da família real tiveram a oportunidade de prestar uma última homenagem à rainha.

O cortejo prosseguiu de carro desde o Arco de Wellington até ao Castelo de Windsor, onde irá permanecer o caixão de Isabel II.

Saiba mais:

O dia em que o mundo converge em Londres para a última vénia a Isabel II ​ Marcelo diz que História de Portugal e protocolos justificam três dias de luto por Isabel II ​Isabel II, cara e coroa

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com