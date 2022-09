Entornointeligente.com /

16 Sep, 2022 | Atlanta. – La reina Isabel II, la segunda monarca con más años en el trono en la historia, falleció el pasado 8 de septiembre de forma pacífica a los 96 años en el castillo de Balmoral en Escocia.

Desde entonces, en Escocia, Irlanda del Norte, Gales e Inglaterra se han llevado a cabo recorridos, procesiones y servicios en honor a la reina Isabel, los cuales culminarán con su funeral de Estado.

Este miércoles tuvo lugar uno de los últimos movimientos antes del funeral: el ataúd de Isabel II fue llevado en un carruaje de armas desde el Palacio de Buckingham hasta el Hall de Westminster, la parte más antigua del Palacio de Westminster, donde, según los preparativos, la reina descansará cuatro días completos (jueves, viernes, sábado y domingo) hasta la mañana del día de la funeral.

El funeral de Estado de la reina Isabel II se llevará a cabo el lunes 19 de septiembre.

La Realeza británica confirmó que el funeral comenzará a las 11:00 am (hora del Reino Unido) o a las 6:00 am ET, aunque desde antes habrá algunos movimientos.

En la mañana del lunes 19 de septiembre, declarado feriado público en todo el Reino Unido, terminará el acto de engalanamiento de la reina. El ataúd viajará en procesión a la Abadía de Westminster para el funeral de Estado. Se espera que allí lleguen jefes de Estado para unirse a los miembros de la familia real.

Al concluir en la Abadía de Westminster, el ataúd viajará en procesión hasta Wellington Arch, para hacer su viaje final desde Londres hasta Windsor.

LINK ORIGINAL: El Sol de Margarita

Entornointeligente.com