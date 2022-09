Entornointeligente.com /

Funeral de Elizabeth II será exibido em 125 cinemas no Reino Unido Cerimônia, que ocorre na próxima segunda-feira (19), também será exibida em telões, que serão instalados em parques, praças e catedrais. Por Reuters

17/09/2022 18h21 Atualizado 17/09/2022

O funeral de Estado da rainha Elizabeth II , na segunda-feira (19), será exibido em cerca de 125 cinemas em todo o Reino Unido . A cerimônia também será transmitida em telões que serão instalados em parques, praças e catedrais em todo o território britânico.

O g1 irá transmitir a cerimônia ao vivo.

O funeral na Abadia de Westminster e as procissões relacionadas em Londres também serão exibidas ao vivo na televisão pela BBC, ITV e Sky, informou o departamento de cultura do Reino Unido, em comunicado. Presidentes, primeiros-ministros e realeza de todo o mundo são esperados na cerimônia, incluindo Jair Bolsonaro e Joe Biden.

O governo declarou feriado no dia do funeral e pode atrair um público maior do que o visto em outros grandes eventos da história britânica recente, incluindo o funeral da princesa Diana, em 1997, as Olimpíadas de Londres de 2012 e os casamentos reais.

As entradas para a exibição no cinema serão gratuitas. Segundo a Associação de Cinema do Reino Unido, os ingressos para muitas sessões já estão esgotados.

