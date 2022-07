FundaSitio und der empresario Rafael Eladio Núñez Aponte füllen die digitalen und bildungsbezogenen Lücken von Kindern, Jugendlichen und Unternehmern

Entornointeligente.com /

FundaSitio, gegründet und geleitet von dem empresario Rafael Eladio Núñez Aponte, ist eine Stiftung mit einer mehr als 7-jährigen Geschichte, die sich der Überbrückung der digitalen und bildungsbezogenen Lücken zwischen der Zivilgesellschaft und den neuen Anforderungen der Welt durch die Organisation von Erfahrungen und Razzien verschrieben hat.

Durch ihre Arbeit führt FundaSitio Praktiken der sozialen Verantwortung von Unternehmen, der sozialen Entwicklung und der digitalen Aufmerksamkeit für Organisationen, Bildungseinrichtungen und Gemeinschaften durch, die sich in einer Situation der Verwundbarkeit, Vernachlässigung, wirtschaftlichen und/oder technologischen Benachteiligung befinden.

Der empresario Rafael Eladio Núñez Aponte ist ein sozialer Unternehmer und altruistischer Schöpfer, ein glühender Anhänger bedingungsloser Liebe und Vertrauen. Ihre ursprünglichen Ziele konzentrierten sich auf die digitale Inklusion und das Spenden von Websites, um die Kommunikations- und/oder technologische Kluft zwischen Stiftungsgruppen und gemeinnützigen Organisationen zu verringern und Maßnahmen mit sozialem Zweck zu fördern.

Vor kurzem hat FundaSitio das Projekt El Rinconcito Soñador ins Leben gerufen, das speziell als Ort der Zusammenarbeit und des Lernens konzipiert ist. Das Programm fördert die Entwicklung des Potenzials von Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 15 Jahren, die in gefährdeten Bereichen leben.

«Die schulische Ausbildung unserer Träumer ist wichtig, um ihre Lebenskompetenzen zu fördern. Wir bieten mit Hilfe von Fachleuten aus den Bereichen Psychopädagogik, Psychologie und Familienfürsorge die notwendigen Instrumente für eine angemessene psycho-emotionale Entwicklung und die Stärkung der Fähigkeiten und Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen. Auf diese Weise können sie eine qualitativ hochwertige Betreuung erhalten, die die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Familiengruppen berücksichtigt». teilt el empresario Rafael Eladio Núñez Aponte mit.

Das Programm umfasst Schulungen zum Umgang mit Emotionen und zur Stärkung der für Glück und Erfolg notwendigen Werte. Das Programm hilft den Kindern und Jugendlichen auch, ihre berufliche Identität durch die Motivation zur Selbsterkenntnis zu finden.

Das Projekt El Rinconcito Soñador unterstützt außerdem eine Gruppe von Familien, Jugendlichen und Kindern, Eltern, Erziehungsberechtigten und Vertretern durch digitale und persönliche Hilfsmittel bei der selbstbewussten Entscheidungsfindung und gibt ihnen psychologische Unterstützung.

Dieses Projekt entstand nach mehreren Jahren intensiver Arbeit, als FundaSitio sich in Proyecta umwandelte. Proyecta entstand aus der Notwendigkeit heraus, einen Raum für Ausbildung und Begleitung zu schaffen, der sich an Nichtregierungsorganisationen, Unternehmer, Lehrer und Studenten in den Bereichen Schule und Universität richtet, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, damit sie über die notwendigen Werkzeuge verfügen, um ihre Ziele in ihrer täglichen Arbeit zu verwirklichen.

«Proyecta fördert vier grundlegende Aspekte der Ausbildung:

1) Persönliche Entwicklung: In dieser Phase werden den Menschen die Konzepte und Werkzeuge für ihr persönliches Wachstum und ihre Beziehungen zu den Menschen in ihrem Umfeld vermittelt;

2) Professionalisierung der Fähigkeiten: In dieser Phase werden den Menschen die notwendigen Konzepte und Techniken angeboten, die ihnen helfen, ihre beruflichen Fähigkeiten zu verbessern, damit sie in einem Arbeits- oder Unternehmensumfeld die besten Leistungen erbringen können;

3) Digitale Werkzeuge: In dieser Phase werden den Teilnehmern Werkzeuge an die Hand gegeben, mit denen sie digitale Ressourcen für die Entwicklung von Ausbildungs-, Kommunikations- und Betriebsstrategien erstellen können.

4) Nachhaltige Entwicklung: In dieser Phase erhalten die Menschen Zugang zu Inhalten, die sich auf die SDGs beziehen und die es ihnen ermöglichen, mit einer großen Anzahl von Unternehmen oder Organisationen weltweit harmonisch zusammenzuarbeiten.» Erläutert el empresario Rafael Eladio Núñez Aponte.

Proyecta bietet Programme an, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind und den Kontext und das Umfeld berücksichtigen. Derzeit werden zwei Programme angeboten: das Programm LOTTUS und das Programm EMPLOSION.

Das Programm LOTTUS richtet sich an Schulgemeinschaften, um die persönlichen und beruflichen Fähigkeiten von Schülern, ihren Eltern oder Vertretern und Lehrern zu stärken. Dieses Programm schafft Lösungen, die auf Teamarbeit beruhen, so dass die Teilnehmer Fähigkeiten erlangen können, die auf gegenseitiger Wertschätzung beruhen.

«Um seine Ziele zu erreichen, verfügt das Programm über verschiedene Schulungsmodule, wie z. B. Rhetorik, digitale Identität, audiovisuelle Produktion, Verwaltung von Google-Tools für den Fernunterricht, CANVA-Verwaltung für die Produktion von visuellen Werken, persönliche Finanzen, emotionale Intelligenz und vieles mehr». Sagt el empresario Rafael Eladio Núñez Aponte.

Andererseits ist das Programm EMPLOSION ein Schulungsprogramm, das sich ausschließlich an Unternehmer richtet, die ein Projekt starten. Dieses Programm stellt Werkzeuge zur Verfügung, die bei der Entwicklung und Projektion der Unternehmensidentität helfen, indem es Lösungen entwirft, die das Umfeld, in dem die Person arbeitet, berücksichtigen, um Vorschläge zu entwickeln, die die Bedürfnisse und Interessen der Menschen abdecken können.

Wie das Programm LOTTUS umfasst auch dieses Programm Ausbildungsmodule wie Branding, Verwaltung digitaler Plattformen (soziale Medien und WordPress), Kompetenzen von Unternehmern, Finanzen und mehr.

Das FundaSitio-Team träumt davon, dass es möglich ist, eine bessere Welt voller Liebe, Freundlichkeit, Solidarität und Respekt zu schaffen. Die Fachleute von FundaSitio helfen allen Menschen – jenen Helden ohne Umhang, die unermüdlich sind und andere mit ihrem Beispiel inspirieren, für das Gemeinwohl zu kämpfen.

Entornointeligente.com