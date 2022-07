Fundasalud y Gobierno regional no atienden necesidades prioritarias del Hospital María Aracelis Álvarez

Entornointeligente.com /

Eduardo Viloria/DLA.- Ni la Fundación de la Salud ni el gobierno regional atienden para posterior solución los problemas que tiene el Hospital I de Betijoque, María Aracelis Álvarez, tal como lo señalan usuarios del mencionado centro asistencial, que se pensaba que a raíz de haber sido reparada de nuevo la planta eléctrica, el pasado viernes 15, ya en servicio, serían atendidos los demás problemas que viene atravesando este hospital.

Los usuarios del Hospital y los mismos empleados se quejan del abandono en que se encuentra el mismo, orgullo de la tierra de Rafael Rangel, que existe a raíz de la donación que hizo al pueblo de su progenitora María Aracelis Álvarez, el filántropo Don Rafael Álvarez, quien no solicitó ni un centavo al sector oficial, para adquirir las casas que existían en la calle donde fue construido y ocupa el Centro Asistencial, calle 24 con avenida 5 del poblado.

En este Hospital tiene años que el servicio de Rayos equis no funciona , igual sucede con el laboratorio, donde más nunca llegaron reactivos para realizar exámenes , que prescriben los médicos a personas que necesitan de estos, para lograr un diagnóstico completo de la enfermedad que pueda estar padeciendo el visitante al centro dispensador de salud; insumos que permitan que esos exámenes se practiquen, entre estos Química Sanguínea y Hematología, los que no se pueden practicar, por no existir los respectivos reactivos.

Conoció el periodista que solo son practicados exámenes de heces y orina, porque los demás, los más importantes, imposible realizarlos.

Llega a tanto el abandono que sufre el laboratorio del Hospital de Betijoque, que el mismo no cuenta con agua por la red interna , pues se dañó y ningún director se ha preocupado por mandarla a reparar, teniendo agua para lo más imprescindible en un tobo plástico, que recogen los empleados, que está siempre lleno, a un lado de uno de los envases lava utensilios, colocado en el lugar.

En el Laboratorio del Hospital de Betijoque hay otros químicos, no utilizados con cuatro y cinco años de vencimiento, lo cual tampoco preocupa a las autoridades de Fundasalud.

