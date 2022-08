Fundasalud realiza jornada de vacunación en la Plaza Bolívar de Valera

Entornointeligente.com /

En vista del reciente aumento de los casos de Covid-19 en Venezuela, y en el estado Trujillo, Fundasalud continúa con las jornadas de vacunación promovidas por las Áreas de Salud Integral Comunitaria (Asic), las cuales se llevan a cabo en la Plaza Bolívar de la ciudad de Valera desde las 8:00 a.m., hasta horas del mediodía.

La licenciada encargada de la jornada del día martes 02 de agosto, quien prefirió no compartir su nombre con Diario de Los Andes , explicó que estarán en la Plaza Bolívar de lunes a viernes para recibir a las personas que deseen vacunarse con cualquiera de las dosis contra el Covid-19. De igual modo, manifestó que cuentan con vacunas antigripales para personas de la tercera edad.

Por esto, la licenciada invitó a las personas a acudir a las jornadas para obtener los refuerzos y evitar el aumento de contagios en la entidad.

«Me acabo de vacunar con la cuarta dosis, y me pusieron otra de refuerzo, la antigripal. A mí me parece muy bien estas jornadas, pero debe darse más información al respecto porque yo no sabía que esto estaba aquí, hasta que pasé hoy y hablé con la licenciada» explicó Fátima, habitante del sector El Pensil, quien relató que las primeras dosis las recibió en el ambulatorio de su comunidad.

Por su parte, Nereida Araujo contó que las jornadas de vacunación en la Plaza Bolívar de Valera le parecen muy eficientes, «porque a veces no se tiene el tiempo para ir hasta los ambulatorios».

Como requisito para recibir la inmunización, las personas deben llevar su carnet de vacunación contra el Covid-19, y no presentar síntomas de gripe ni congestión nasal. Por último, se motiva a los trujillanos al uso del tapaboca, gel antibacterial y a mantener la distancia social. Cuida tu salud y la de los demás.

Por: Génesis Chinchilla (ECS)

