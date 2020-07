Fundaredes exige a la Defensoría del Pueblo que se garanticen materiales para soportar el derecho a la vida

Entornointeligente.com /

Los mínimos materiales necesarios que puedan soportar el derecho a la vida y a la salud en la red ambulatoria pública del estado Táchira, exigió el director de Fundaredes, Javier Tarazona ante la Defensoría del Pueblo.

Abogó por el personal de la salud. Tarazona expresó que uno de cada 5 fallecidos por Covid-19 en Venezuela forman parte de los profesionales del sector salud.

“Más del 80% de los profesionales no cuentan ni con tapabocas, ni con antibacterial ni con jabón. Pero es que el profesional de la salud, llámese médico o enfermero tiene salarios de hambre en este momento, que viene deprimiendo su condición. Terminan caminando horas para llegar a un centro asistencial para atender a las personas”, declaró.

Aseveró que los trabajadores de la salud no tienen las condiciones mínimas de alimentación y en muchos centros asistenciales no hay agua potable ni energía eléctrica. Es por ello que la organización no gubernamental exige respuestas concretas para el personal de la salud.

“Si el personal de la salud no tiene las condiciones mínimas ¿qué puede quedar para el pueblo?”, dijo el presidente de Fundaredes.

Javier Tarazona exhortó al Estado venezolano a atender a una solicitud de ayuda humanitaria en caso de encontrarse incapacitado para dar respuesta ante la pandemia. Aseveró que es responsabilidad de la Defensoría del Pueblo que no sigan muriendo más personas.

