Fundaredes alerta de imparcialidad de Maduro en negociaciones con el ELN

Luego de conocerse que el líder del chavismo, Nicolás Maduro será garante en los procesos de diálogo con la guerrilla del ELN y Colombia las críticas no han faltado. Clara Ramírez, representante de la Organización No Gubernamental FundaRedes, aseguró que Venezuela no puede ser imparcial en las negociaciones con el grupo irregular.

«Con qué imparcialidad va actuar Nicolás Maduro cuando uno de sus aliados en Venezuela es el ELN, con qué imparcialidad va actuar alguien que ha permitido que los cabecillas de este grupo entren y salgan de Venezuela y dominen todo el territorio», así lo expresó a El Pitazo la coordinadora de derechos humanos y documentación de FundaRedes.

Ramírez también acotó que Venezuela no puede garantizar la paz ante los escenarios de violencia que se viven en el territorio. «Qué paz va a buscar Nicolás Maduro cuando ni siquiera busca la paz de las poblaciones de Venezuela y la frontera. Sin lugar a dudas, nosotros no consideramos que estas negociaciones sean beneficiosas para el país porque no estamos actuando como garantes», dijo.

