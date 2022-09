Entornointeligente.com /

Há mais 13 projectos portugueses em biomedicina e saúde financiados pela Fundação «la Caixa». No total, são 8,8 milhões de euros atribuídos a investigadores portugueses nesta edição do concurso CaixaResearch de Investigação em Saúde, que premiou ainda 20 projectos espanhóis – no total são mais de 23 milhões de euros.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com