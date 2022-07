Fundación La Tortuga ofrece su asesoría para que próximos desarrollos turísticos no dañen el ambiente

Entornointeligente.com /

Hay zonas de La Tortuga que no deberían tocarse, por su importancia ambiental, indicó este viernes Consuelo Nogueira, presidenta de la Fundación La Tortuga. Hay épocas en las que pasan aves migratorias y, si no se toman medidas, «pueden morir un montón», alertó. La parte de manglares no se debería tocar, porque están protegidos especialmente.

La isla La Tortuga es una zona especial, pero no por la parte económica, sino por su valor ambiental, comentó Nogueira. Dijo esperar que no se convierta en lo mismo que el arco minero. No me opongo a que se haga un desarrollo, pero que se toque lo mínimo posible, porque el factor económico no debe estar reñido con la parte ambiental, manifestó.

«Una de las cosas que me alarma es que se haga un aeropuerto internacional, porque es una ruta de aves migratorias. Es distinto tener una pequeña pista», comparó en entrevista con Unión Radio.

Hay zonas que necesitan mayor protección que otras, enfatizó. Siempre hay un impacto, pero los impactos pueden ser reducidos.

Se pueden tomar medidas para reducir los impactos, como capacidad de carga, el manejo de aguas servidas y residuos sólidos. «Tiene que ver con qué materiales vas a construir, qué energía vas a usar», enumeró.

Pidió que quienes hagan los proyectos se documenten muy bien y valoren el ambiente. «Estamos abiertos a dar todo el apoyo», reiteró. «Estamos dispuestos a ofrecer información y dar el apoyo».

