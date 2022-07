Fundación Horizonte Ciudadano recrea escena de Stranger Things con los dichos de Michelle Bachelet sobre su opción en el plebiscito de salida

Entornointeligente.com /

La Fundación Horizonte Ciudadano -creada por Michelle Bachelet- recreó los dichos de la exmandataria sobre su opción en el plebiscito de salida con una escena de la popular serie de Netlflix, Stranger Things. La escena en concreto es cuando una de las protagonistas, Max, es hipnotizada por el villano de la entrega, Vecna, y para poder vencerlo debe escuchar la canción de Kate Bush «Running Up That Hill». La comparación que hizo la fundación fue cambiar el tema original por el de Pablo Milanés «El Breve Espacio en Que No Estás», al ser parafraseada por Bachelet al argumentar que votará Apruebo porque la propuesta constitucional le recuerda a una parte de la canción: «No es perfecta mas se acerca a lo que yo simplemente soñé…» Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Video vía Tik Tok Horizonte Ciudadano

LINK ORIGINAL: El Mostrador

