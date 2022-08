Entornointeligente.com /

Funcionário de restaurante é baleado no rosto após discussão com candidato a deputado no DF Raimundo Eduardo Pereira Silva, de 29 anos, foi levado ao Hospital de Base e quadro de saúde é estável. Segundo esposa dele, confusão começou após som alto de candidato a deputado distrital pelo PTB; procurado pela reportagem, partido ainda não se manifestou. Por Anna Reis, Ludmilla Dias e Mara Puljiz, TV Globo e g1 DF

1 de 1 Funcionário de churrascaria levou tiro no rosto após discussão no DF — Foto: Arquivo pessoal/ Reprodução Funcionário de churrascaria levou tiro no rosto após discussão no DF — Foto: Arquivo pessoal/ Reprodução

Um funcionário da churrascaria Tchê Garoto da Vila Planalto, no Distrito Federal, levou um tiro no rosto por volta das 15h deste sábado (27). Raimundo Eduardo Pereira Silva, de 29 anos, está internado no Hospital de Base e, segundo familiares, o estado de saúde é considerado estável.

Segundo a esposa de Raimundo, Ana Paula De Carvalho, o suspeito de atirar acompanhava Rubens de Araújo Lima, conhecido como «Rubão», candidato a deputado distrital pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) . A reportagem entrou em contato com os responsáveis pelo restaurante e também com o partido, mas ainda não obteve retorno. O g1 também tenta contato com Rubão.

Ana Paula afirma que a confusão começou após o candidato parar o carro com som alto em frente ao restaurante e fazer provocações de cunho político. Segundo ela, um idoso teria reclamado e foi empurrado pelo candidato.

«Um senhor de fora não estava gostando [do som alto] até que Rubão empurrou o senhor», diz Ana.

Nesse momento, ainda de acordo com Ana Paula, o proprietário do restaurante e o marido dela foram até o local, quando começou uma discussão e o homem que acompanhava o político atirou.

A Polícia Militar afirma que ao chegar no local, o suspeito de atirar já havia fugido e a vítima socorrida ao hospital. Ainda segundo a corporação, o suspeito foi identificado pela Polícia Civil, porém, não tinha sido detido.

Procurada, a Polícia Civil não se manifestou até a publicação desta reportagem.

