Funcionarios que no declaren sus bienes no van a cobrar

El presidente Luis Abinader creó la Comisión para el Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, con el encargo de velar para que los funcionarios del Gobierno Central cumplan con la obligación de presentar declaraciones juradas de patrimonio.

