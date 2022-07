Funcionarios hondureños protestan por su inclusión en la Lista Engel

Entornointeligente.com /

Son 15 los funcionarios y exfuncionarios hondureños señalados en la lista Engel.

TEGUCIGALPA — Calificándolo como un acto injerencista, el gobierno de Honduras rechazó categóricamente la lista de sancionados en Centroamérica emitida el miércoles por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la llamada Lista Engel.

Los 15 funcionarios y exfuncionarios hondureños señalados incluyen a dos vicepresidentes del Congreso Nacional, Rasel Tomé y Edgardo Casaña, así como el asesor presidencial Enrique Flores Lanza.

Tomé respondió a los señalamientos, alegando que «tiempo atrás» le dijeron «que esas listas eran por órdenes». «Jamás me van a extorsionar. Hoy se los digo. Esto es parte de los poderes fácticos», agregó.

El documento menciona además a 23 jueces y fiscales de Nicaragua , 16 funcionarios en Guatemala y seis funcionarios de El Salvador.

Las figuras más conocidas de la lista Engel 2022 Según el analista político Héctor Serrano, estas reacciones de recha»están respaldando a nivel de gobierno y eso a nosotros nos va a perjudicar, ya que Estados Unidos, al ver que no hay acciones, vienen sanciones de carácter económico y las ayudas se van a paralizar».

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, reiteró que estas personas son señaladas de corrupción significativa, lo que contribuye a la migración irregular y a la desestabilización de las sociedades.

«La diferencia es que de esos tres (señalados), dos tienen poderes y autoridad para tratar de desprestigiar la lista; es un error», dijo Carlos Hernández, director de la ONG ‘Sociedad más justa’.

A los señalados en la Lista Engel se les negará la entrada a Estados Unidos mediante la suspensión de su visado

