Funcionarios colombianos y disidentes de las FARC se reúnen con los diálogos de paz en la mira

El presidente colombiano, Gustavo Petro, prometió buscar «una paz total» implementando un acuerdo firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Representantes del gobierno colombiano se reunieron con miembros de un grupo armado que surgió de la antigua guerrilla de las FARC para explorar posibles conversaciones de paz, informaron las dos partes en un comunicado.

El documento, firmado además por un representante de las Naciones Unidas y del gobierno de Noruega, como observadores internacionales, mostró la voluntad de las autoridades y los rebeldes de celebrar un alto el fuego bilateral.

Agregó que ambas partes acordaron firmar un protocolo confidencial para garantizar una reunión de comandantes disidentes de las FARC.

«Expresamos la disposición y la necesidad de que estos diálogos estén ambientados por un cese al fuego bilateral, cuya ejecución deberá ser verificada», señala el comunicado.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, quien asumió en agosto, prometió buscar «una paz total» implementando un acuerdo firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y hablando con los llamados disidentes que rechazan el pacto, así como con bandas criminales.

Varios lideres de los dos principales grupos disidentes han sido asesinados en los últimos meses, incluso al otro lado de la frontera en Venezuela.

