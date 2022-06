Entornointeligente.com /

Funai exonera diretor responsável por proteção de indígenas isolados César Martinez foi substituído por Elisabete Ribeiro Alcântara Lopes; Funai não se manifestou sobre motivo da troca. Medida foi publicada nesta quarta-feira (8) no Diário Oficial da União. Por g1 DF

08/06/2022 10h36 Atualizado 08/06/2022

1 de 2 César Augusto Martinez é exonerado do cargo de diretor de Proteção Territorial da Funai — Foto: Mário Vilela/Funai César Augusto Martinez é exonerado do cargo de diretor de Proteção Territorial da Funai — Foto: Mário Vilela/Funai

A Fundação Nacional do Índio ( Funai ) exonerou César Augusto Martinez do cargo de Diretor de Proteção Territorial do órgão. A medida foi publicada nesta quarta-feira (8), no Diário Oficial da União (DOU).

Para o posto dele, foi nomeada Elisabete Ribeiro Alcântara Lopes, que até então atuava na assessoria da presidência da Funai . Entre as atribuições do cargo está a proteção de indígenas isolados. Além disso, o gestor é responsável pela regularização fundiária, geoprocessamento, identificação e delimitação de terras indígenas e o monitoramento e fiscalização territorial.

César Augusto Martinez é delegado federal com atuações em São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Rondônia. O g1 questinou a Funai sobre o motivo da demissão, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Desaparecimento

2 de 2 Montagem com fotos do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips — Foto: TV Globo/Reprodução Montagem com fotos do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips — Foto: TV Globo/Reprodução

A troca ocorre em meio às buscas pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, que desapareceram, no domingo (5), durante uma viagem por terras indígenas na Amazônia .

Segundo a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), o jornalista estava na região para entrevistar indígenas. O contato com os dois foi perdido enquanto eles faziam o trajeto entre a comunidade Ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte.

Nesta quarta-feira, um suspeito de envolvimento no caso foi preso pela Polícia Militar, no Amazonas . O homem conhecido como Amauri foi preso em flagrante pelas sucessivas ameaças que já fez a indígenas da região.

