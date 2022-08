Fumaça do incêndio da serra da Estrela vista do espaço

Entornointeligente.com /

A nuvem de fumaça provocada pelo incêndio no Parque Natural da Serra da Estrela é tão grande que chegou a Madrid , que fica a mais de 400 quilómetros da maior área protegida de Portugal. A imagem, registada na na terça-feira pelos satélites Sentinela 2 e 3 do programa Copérnico, mostra como a coluna de fumo se deslocou para Oeste, atravessando a fronteira portuguesa e atingindo a capital espanhola.

O incêndio no Parque Natural da Serra da Estrela teve início a 6 de Agosto na Covilhã, foi dado como estabilizado a 12 de Agosto e teve um reacendimento na tarde de segunda-feira, 15 de Agosto. Mais de 25 mil hectares já arderam neste parque natural, colocando em risco a biodiversidade daquele ecossistema .

Segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais ( EFFIS ), 10.701 hectares de floresta arderam só entre 15 e 17 de Agosto. Mais de 50% dessa paisagem destruída em dois dias corresponde a áreas que integram a Rede Natura 2000.

O fogo continua a lavrar nesta quarta-feira, exigindo a presença do terreno de 1265 bombeiros, apoiados por 400 viaturas e dez aeronaves. Várias aldeias foram evacuadas.

