La paternidad de Hernán Medford como mandamás del Team sobre Alajuelense no puede someterse a discusión. Con la contundente victoria de 3-0 en la tercera jornada del Apertura 2022, el timonel rojiamarillo demostró lo bien que le siente medir fuerzas frente al plantel manudo. El estratega sigue sin conocer la derrota ante la Liga, al mismo tiempo que acabó con una racha de 15 partidos que tenía el Herediano sin ver la luz enfrentando a los erizos. Como una aplanadora, los florenses le pasaron por encima a sus oponentes, aunque en la acera de enfrente no quieran verlo así. Medford, aunque respeta los puntos de vista diferentes al suyo, no coincide con quienes no le pusieron mayores trabas para que se dejara los tres puntos y el liderato del grupo A. Fabián Coito dijo que no vio tanta superioridad del Team. ¿Cómo lo analiza?

-Cuando se gana 3-0 no entiendo cuál es la excusa. Fuimos mejores y le pasamos por encima a Alajuelense, es así de simple. Herediano fue mejor que Alajuelense. Cada quién tiene derecho a opinar lo que quiera, para qué yo voy a hacer un tipo de polémica ante una situación que todos los que vieron el partido pueden opinar y sacar su conclusión. Se quitaron 15 partidos sin ganarle a la Liga, ¿qué opina al respecto?

-Es importante eliminar ese tipo de cosas que estaban pasando de tantos partidos sin ganar. Tengo que felicitar a todos los muchachos por el gran trabajo que hicieron.

¿Por qué nadie le puede hacer gol a este Team?

-Es la capacidad. Cuando se hacen las cosas bien, salen bien. Son 4 partidos en que no nos hacen goles, para eso son las pretemporadas, para ir aprendiendo. Algunos decían que éramos un desastre, que lo sigan diciendo. Herediano tiene que sentir que se ratificó el porqué está en el primer lugar, invicto y sin recibir goles.

¿Es esta la versión de Herediano que siempre quiere?

-Se hicieron 95 minutos bien hechos, todo el partido se jugó bien. Los muchachos corrieron, metieron y jugaron fútbol cuando tenían que hacerlo; ganamos sin ninguna duda.

Tiene una muy buena camada de jóvenes, ¿cómo llevarlos poco a poco?

-Eso es un trabajo planificado. Toda esa planificación es de Jafet Soto, todo esto él lo tenía calculado y manejado. Este equipo es joven, pero joven con una cantidad sorprendente de partidos, de selección, que los veremos en el Mundial.

Lunes 01 Agosto, 2022

