‘Fui cotista com muito orgulho’, conta Gil do Vigor, que hoje faz doutorado na Califórnia

22/08/2022 09h00 Atualizado 22/08/2022

A Lei de Cotas, aprovada pelo Congresso e sancionada em 2012, completa 10 anos no final de agosto. E, para celebrar a data, o Fantástico conversou com beneficiados pela lei, entre eles, Gil do Vigor, que sempre deixou claro o orgulho de ter cursado Economia como cotista.

«Eu me formei pela Universidade Federal de Pernambuco, em economia e fui cotista, com muito orgulho», conta.

Gil se formou em 2016.

«Eu lembro desse primeiro dia. Eu cheguei na universidade 6h. As aulas, seriam 7h30, então cheguei às 6h, que estava extremamente ansioso. (…) Eu não me sentia parte daquilo, eu não achava que eu conseguiria conviver com aquelas pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu não permiti que esse sentimento tomasse conta de mim», relembra.

Depois fez mestrado, participou do BBB 21 e, este mês, foi para os Estados Unidos fazer doutorado em economia na universidade da Califórnia, em Davis.

«Eu preciso acreditar em mim, o quanto a gente tem que falar para as pessoas, para os jovens, que entram na universidade, que são pobres, que são pretos, que passam vários tipos de discriminação dentro da universidade, tanto privada quanto pública, que ele merece estar ali, que ele é bom», exalta.

