Fuerzas de seguridad disuelven campamento en Colombo, Sri Lanka

Durante la intervención policial nueve manifestantes fueron detenidos mientras que se reportan civiles con lesiones.

Las fuerzas de seguridad de Sri Lanka disolvieron este viernes el campamento de protestas frente a la Secretaría Presidencial en Colombo tras el juramento de Ranil Wickremesinghe como octavo presidente.

De acuerdo con medios locales, durante la violenta intervención policial cerca de nueve manifestantes fueron detenidos mientras que se reportan civiles con lesiones que tuvieron que ser hospitalizados.

Los manifestantes fueron disueltos por la fuerza, a pesar de que habían anunciado que se retirarían dentro del periodo de 72 horas planteado por el gobierno, luego de que Wickremesinghe juramentara al cargo de la presidencia.

The @HRCSriLanka & the @BASLSl condemn the brutal attack on unarmed protestors at GGG, early this morning.

Protestors need support from both local & especially the international community & media to protect them from Ranil’s clear mandate of violent repression! pic.twitter.com/Y32SfQZ4oa

— Mari (@EmDeeS11) July 22, 2022 Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka denunció la represión por parte de los efectivos policiales contra las protestas civiles, entretanto, convocó a identificar los ejecutores y responsables de este suceso violatorio delos derechos fundamentales.

El campamento de Galle Face constituía el principal foco de las protestas en Colombo donde aún permanecían decenas de manifestantes, lo cuales fueron desocupados horas antes de la toma de posesión del nuevo primer ministro, Dinesh Gunawardena.

Abt 100 protestors are still trapped inside GGG, which is surrounded by the military/police, as adjoining roads to Galle Face are only now slowly opening to traffic.

The media that was blocked from entering GGG earlier this morn, are now having their bags checked prior to entry pic.twitter.com/YKi0FEr7ES

— Mari (@EmDeeS11) July 22, 2022 El próximo 27 de julio comenzará la conformación de un nuevo gabinete por el parlamento en sustitución del conjunto de ministros que permanecen en el poder en medio de un contexto matizado por la severa crisis política que atraviesa el país.

Aunque las primeras protestas comenzaron el pasado mes de marzo, fue a partir del 9 de abril cuando los manifestantes comenzaron a ocupar Galle Face, lo cual desembocó en la renuncia del ex presidente Gotabaja Rajapaksa.

LINK ORIGINAL: Telesur

