Fuerza Vecinal denuncia que el 89,9% de los venezolanos no cuenta con agua en sus casas

El partido político se pronunció acerca del déficit en el funcionamiento de los servicios públicos, específicamente la ausencia del vital líquido en los hogares venezolanos y las propuestas para solucionar este problema que afecta a la población

Luis Coello, coordinador regional de Fuerza Vecinal Miranda, denunció que «evidentemente hay una crisis hídrica importante en el país. En números, los venezolanos en sus espacios y comunidades reflejan que el 89,9% de los venezolanos carece del vital líquido en sus casas, lo que ha generado 450 protestas, desde enero a julio del 2022, todo esto por la falta de agua potable, según reflejan datos del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos (OVSP)».

El dirigente regional calificó como ineficiente el funcionamiento del servicio de agua en el país y aseguró que existen diversas propuestas para solucionar este problema como «la creación de un fondo nacional y regional denominado «Plan Agua» que permita desarrollar una inversión a gran escala, bajo el acompañamiento de especialistas en materia hídrica con alcaldes y gobernadores en primer orden y se pueda tener un sistema nacional de agua potable».

Los dirigentes de Fuerza Vecinal también «proponen declarar la emergencia del agua potable y presentar desde ya al país, un plan de inversión pública donde el sistema hídrico sea sostenible y este bajo vigilancia de los entes de control, con el fin de evitar que sea un espacio para la corrupción».

Realidad del estado Miranda

Elizabeth Báez, concejal del municipio Paz Castillo del estado Miranda indicó que «en Miranda tenemos 2.190 días de una gestión en la gobernación que ha sido pésima, porque no tenemos agua, no tenemos vialidad, no tenemos lo mínimo que es el mantenimiento de nuestras tuberías, ni el mantenimiento de nuestras aguas servidas que es lo que nos ha llevado a una necesidad de acudir a los hospitales, donde no tenemos tampoco el vital líquido».

A su juicio, la ausencia de agua en los hogares afecta la salud de niños y adultos. La concejal Elizabeth Báez indicó que «los niños están presentando problemas de piel, gástricos y todo esto producto el déficit de agua. Nosotros, necesitamos tener un servicio de calidad, necesitamos tener servicios porque es un tema de humanidad, el agua es vital para la vida».

«En el caso del municipio Paz Castillo del estado Miranda nos llega el agua cada 15 y 22 días, sucia, hedionda y llena de saltones. Si la almacenas 2 ó 3 días nos está perjudicando la salud y nos está llevando a una situación precaria y esta es una realidad que se proyecta al resto del país», denunció la concejal Báez.

Entretanto, en el municipio Carrizal del estado Miranda «de cada 10 habitantes 4 reciben el servicio de agua, una vez a la semana. Más de la mitad de los carrizaleños reciben el servicio cada 15 o 20 días. El costo de un camión cisterna está alrededor de 25 a 30$, por lo que afecta el bolsillo de los habitantes», así lo informó Luis Coello.

