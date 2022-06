Fuertes lluvias vuelven a inundar Colón

Entornointeligente.com /

El río que pasa por el área se desbordó sobrepasando los puentes e inundando las calles internas.

Amplios sectores del interior del c orregimiento de Buena Vista se vieron afectados la tarde del sábado, debido a las fuertes lluvias que azotaron la zona.

Una de las áreas más afectadas se concentran en el sector El Bosque , en la comunidad de Dos Ríos. El río que pasa por el área se desbordó sobrepasando los puen t es e inundando las calles internas.

Esto también afectó el libre tránsito vehícular y de los pea t ones , que no podían llegar hacia sus casas. Los ríos y quebradas del área quedaron a su máxima capacidad, por la cantidad de agua que cayó en todo el corregimiento de las afueras de la ciudad de Colón. Lisbeth María González de 32 años de edad, moradora de la zona manifestó que es necesario que la junta comunal o el Ministerio de Obras Públicas llega a este lugar a verificar los puentes internos que están en malas condiciones, y que representan un peligro para sus habitantes. Asimismo Omar Castillo de 46 años de edad, otro Morador señaló que también sus vecinos deben contribuir, al no arrojar la basura a los ríos, que al final primero contaminan el ambiente y segundo, crean represas que ayudan con el desborde de las aguas.

