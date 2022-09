Fuertes denuncias contra la ministra del Deporte, Alexandra Benado: «Pésimo trato» y «preferencia de alcaldes»

Entornointeligente.com /

Un polémica sacude a la ministra del Deporte, Alexandra Benado, y de paso reflota antiguas acusaciones que salieron a la luz cuando fue nombrada como jefa de la cartera a principios de este año.

Nuevamente es apuntada por «malos tratos» y esta vez la fuerte denuncia viene de quien hasta hace poco más de un mes trabajaba junto a ella en el Mindep y que lideraba un cargo relevante con miras a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Bernardo Santander, jefe de la División de Infraestructura y Recintos Deportivos de la cita deportiva, disparó fuerte. «Fue una relación compleja desde el comienzo» , contó en entrevista con el medio AS.

«(El trato) Fue pésimo, pues nunca hubo cercanía, nunca hubo una relación grata y siempre desplegó una cultura de cancelación conmigo . Me solicitaba tareas incumplibles solo para fastidiar, porque yo cumplía igualmente con las entregas y no eran consideradas», afirmó.

Incluso, Santander fue más allá y lanzó una grave acusación. Aseguró que hubo un plan de «priorización de infraestructura para las comunas más vulnerables que fue aplicado solo para aquellas donde no hubiesen alcaldes de oposición».

«Nos hicieron sacar a los alcaldes que no eran partidarios del Gobierno. Tuvimos que hacer un filtro medio extraño» , acusó y luego profundizó la situación.

«La ministra Benado lo instruía de forma solapada, nunca directamente, ni por escrito . Esa situación dejó muy mal a todo el equipo, pues nuestro trabajo tenía que ver con posicionar infraestructura deportiva en los territorios donde había mayor vulnerabilidad, fuera descentralizado de Santiago y de las cabezas regionales, hubiera democratización en los procesos y con enfoque de género y sustentabilidad. Sin embargo, todo quedaba supeditado a si el alcalde era o no de oposición «, argumentó.

Las denuncias contra la ministra aparecen justo en medio del cambio de Gabinete que realizará este martes el Presidente de la República, Gabriel Boric.

Retrasos en las obras para los Panamericanos 2023

Santander también apuntó a lo que se encontraron cuando tomaron el mando de la cartera con respecto a la cita deportiva del próximo año en Chile. Había retrasos, pero con el paso del tiempo la situación no fue mejorando.

«Cuando llegamos al Ministerio había muchos procesos ralentizados por gestiones faltantes o pendientes. (Venían desde el Gobierno anterior), pero ese argumento tuvo cabida los primeros 30 días de nuestro Gobierno. Después de eso ya había que hacerse cargo de los problemas, fueran heredados o no. Evidentemente esa declaración es una salida fácil, mediocre y simplista que debería borrarse para siempre del Ministerio . Ya estamos en esto y hay que trabajar en corregir las desviaciones en el plazo», lanzó.

Puso como ejemplo el Centro Acuático, el que «su alcance de término superaba la fecha de los Panamericanos. Es decir, finalizaba en febrero 2024». Además, enfatizó en lo que ocurre con la Villa Panamericana.

«Es una obra que tiene un alto riego técnico es la Villa Panamericana y Parapanamericana. Afortunadamente ésta última está siendo administrada por el Serviu Metropolitano, por lo que tengo la certeza de que sabrán resolver la situación», detalló.

Y cerró: » La Villa no están bien en los plazos. De hecho, nunca se nos entregó una planificación maestra que pudiésemos contrastar con el avance físico real y poder verificar desviaciones. El problema es que, al tratarse de un negocio inmobiliario privado, a través del Subsidio DS19, nuestra División no tenía mayor injerencia técnica, salvo lo que nos informaba el Serviu Metropolitano. Nuestra experiencia en materia de infraestructura indica que el proyecto ha consumido mayor plazo que el avance físico real que lleva. Es decir, está atrasada. También me llama la atención que las empresas que postulan a los proyectos siempre son las mismas «.

El tema de los retrasos no es nuevo, aunque desde el Gobierno y el IND han asegurado que los plazos se cumplirán para la cita del próximo año.

