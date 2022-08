¡FUERTES CRITICAS A LA MLB!

Entornointeligente.com /

Fernando Tatis padre no duro mucho tiempo en salir en defensa de su hijo, Fernando Tatis Jr.

De inmediato criticó a la Major League Baseball, entidad que entiende manejo muy mal el caso de su hijo y su recién dopaje de 80 partidos por dar positivo a Clostebol, un fármaco que contiene esteroides.

Y pasó explicar lo ocurrido en el caso de su progenitor. «Se hizo un cerquillo en el pelo, por esto le salió un hongo y procedió a comprar una pomada, la cual no leyó que contenía esteroides», dijo Tatis padre.

Señala que la imagen de su hijo ha quedado destruida por una «tontería», ya que ese esteroide no mejora el rendimiento y solo fue utilizado para tratar un hongo en la cabeza».

«A él le salió un hongo en el cuello producto de un cerquillo, entonces se puso un spray y se lo pone, contenía un esteroide y el error estuvo en que no leyó, se le va totalmente al cuerpo y dio positivo por eso, entiendo que era un error que realmente se podía manejar», expresó Tatis Padre al Show del Mediodía, espacio que se transmite por Color Visión.

Continuando en defensa de su hijo, agrega que esta no era la forma para destruir la imagen de un jugador por una tontería, por una sencillez como esa», indicó.

Entiende que MLB manejó mal el caso de hijo porque Tatis Jr no utilizó el esteroide para hacer trampa en el juego.

«Es una situación muy difícil para nosotros, ya que se ha despertado algo que todo el mundo conoce en contra de mi hijo, es algo muy difícil ya que la imagen de Junior queda totalmente por el piso, como si él ha sido el malo de la película, y en realidad queda como que lo que él ha utilizado es hacer trampa en el juego», dijo Tatis durante la entrevista con Ivan Ruiz y Héctor Gómez.

En su primera intervención pública desde el positivo de su vástago, señala que lo que involucra a Junior es un esteroide que contiene un espray que se llama Trofobol. Es tópico para la piel y sirve para varias cosas más.

Recalcó de manera continua que el medicamento: «es algo que no te da fuerza, no te aumenta tu rendimiento, no tiene nada de testosterona, no contiene absolutamente nada que te aporte para tu sobresalir en el juego. Esto lo que ha sido es una catástrofe para el béisbol».

Sin embargo, Tatis no se detuvo ahí, llegó a señalar, que el mundo está lleno de envidia y de hipocresía, la cual no solo provenía de quienes siguen el béisbol, sino desde los propios compañeros de equipo de Tatis Jr.

» Vamos a aclarar todo esto. En realidad, lo que se ha hecho aquí para el béisbol y para el nombre de Tatis Jr. ha sido un atropello «, concluyó Tatis .

La baja de Tatis Jr. fue una decepción a nivel mundial en cuanto al deporte, como una de las caras del mejor beisbol del mundo fue sin duda un fraude, y no tanto eso, sino que sucediera en un punto tan joven de su carrera. Su padre no se quedó callado al igual que su madre, defendiendo su hijo:



