¡Fuera Macri! … ¡Fuera Macri por paquetero y ladrón!

De manera vertiginosa marchan los acontecimientos en la patria grande. Ya habrá tiempo para analizar con más profundidad y serenidad lo que está pasando en este continente. Como dice el maestro Walter Martínez, están en: “pleno desarrollo”. Lo cierto es que todo se mueve en repulsa a un orden establecido, donde lo que ha predominado es la injusticia, explotación y represión. La Rebelión de los pueblos está a la vista de todos. La lucha de clases. Se caen las caretas de “democracias milagrosas”, que eran vendidas en el mundo como ejemplo de estabilidad y de crecimiento económico. El propio “oasis” de la mentira y la manipulación. Se desploma el modelo de la opulencia y la explotación de una clase política. Los pueblos están hablando y se están llevando por delante a cuanto traidor y pelucón se atraviese y quiera cambiar el ritmo de la historia. Ya dio el primer paso el movimiento indigenista de Ecuador, quien le dijo BASTA al Fondo Monetario Internacional (FMI). Tarde o temprano el traidor de Lenín Moreno tendrá que rendir cuentas al pueblo. Bolivia ha dado una lección ratificando a Evo Morales en la presidencia, a pesar de la descarada injerencia de la OEA, Unión Europea y del imperio norteamericano. En este momento Bolivia está de pie defendiendo su incuestionable victoria. Chile ha reventado por los cuatro costados y se ha levantado como un huracán, y está demandando la renuncia del asesino de Sebastián Piñera y un llamado a Constituyente. La repuesta de los “demócratas” de Chile ha sido la más brutal represión al estilo del sátrapa de Augusto Pinochet. El pueblo sigue en la calle desafiando al fascismo. Honduras no se queda atrás y está pidiendo la renuncia del narcotraficante presidente Juan Orlando Hernández (JOH). Haití tiene más de dos meses en la calle, ante la indiferencia de la canalla mediática internacional. Los muertos en Haití no cuentan para las trasnacionales de la comunicación al servicio del gran capital. En Colombia, el paraco de Iván Duque que ponga sus barbas en remojo, porque tarde o temprano los colombianos se levantarán y alzarán su voz con la rebeldía histórica de Gaitán. Hay un común denominador en toda esta repulsa popular: Los pueblos no se calan las imposiciones del F.M.I. Así de sencillo. Y si hablamos del F.M.I y de neoliberalismo tenemos que referirnos a lo que ha pasado en Argentina, nación que le han aplicado las recetas neoliberales en toda la extensión de la palabra. El pueblo argentino ha estado en la calle, y este domingo 27 de octubre tendrá la oportunidad de sacar a Mauricio Macri de la casa rosada por entreguista y vende patria. Esperamos la victoria de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández, para avanzar a un proceso de regeneración de esa nación luego del desastre y la bancarrota del pelele de Macri. Confiamos en la conciencia del pueblo argentina para ganar en primera vuelta. Desde ya decimos: ¡¡CHAO MACRI!! ¡¡FUERA MACRI!! Esta esperada victoria del progresismo en Argentina y la Rebelión de nuestros pueblos, confirman que estamos en el camino correcto de la historia y que nuestra heroica resistencia nos conducirá irremediable a la Victoria. Por igual, esperamos un triunfo electoral de las fuerzas de avanzada (Frente Amplio) en Uruguay. No hay duda que las banderas de libertad e independencia de Bolívar, Martí, Fidel, Hugo Chávez, Morazán, Sandino, Farabundo Martí, Eloy Alfaro, Gaitán, San Martin, Allende; recorren las calles de nuestros pueblos. ¡¡UNIDAD, LUCHA, BATALLA Y VICTORIA!!

LINK ORIGINAL: Aporrea

