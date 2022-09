¡FUERA DE CONTROL! Falla mecánica provocó al menos 10 heridos en un centro de atracciones en India (VIDEO SENSIBLE)

Entornointeligente.com /

Una falla mecánica provocó que una atracción de un parque de diversiones en la India se desplomara, dejando al menos a 10 personas heridas, entre ellos, niños y mujeres. Aparentemente el juego perdió el control y chocó con el suelo.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 p.m. del último domingo, en el recinto ferial de Mohali, en la India. Según recogió The Indian Express, la rueda giratoria cayó desde por lo menos 50 pies de altura (16 metros).

«Vimos gente cayendo del columpio cuando subió. Había niños y mujeres sentados en él», señaló una mujer que presenció toda la escena, y agregó que las personas pudieron atender a los heridos para llevarlos al hospital más cercano.

Un video del accidente compartido en las redes sociales reveló los precisos instantes en los que la rueda giratoria se desploma. Tras este suceso, se logró captar que varias personas salen golpeadas, mientras que otras más que estaban en los alrededores salen corriendo.

