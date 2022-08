Fuentes: Yankees subirán nuevamente a Miguel Andújar

Entornointeligente.com /

La saga de Miguel Andújar y los Yankees pudiese estar viendo un nuevo episodio, cortesía de la ruptura del pie de Matt Carpenter . El equipo de Nueva York debe completar su roster ante la salida del estadounidense y dadas las circunstancias, todas las señales apuntan a que Andújar será llamado nuevamente al equipo grande.

De acuerdo con Marly Rivera de ESPN , varias fuentes le confirmaron que el plan de los Yankees será exactamente ese y completarán su roster con el antesalista y jardinero. En lo que va de año, Andújar solo ha tenido la oportunidad de jugar en catorce partidos de MLB en 2022, donde batea para promedio de .245 con OPS de .555, cuatro remolcadas y siete anotadas.

Sin embargo, en 64 encuentros de Triple-A Scranton/Wilkes-Barre , el dominicano ha bateado para promedio de .293 con porcentaje de embasarse (OBP) de .337 y slugging (SLG) de .498, aportando doce jonrones y 46 remolcadas a los RailRiders .

Miguel Andújar ha mostrado inconformidad en su rol con los Yankees. ESPN. Durante los últimos años, Andújar y los Yankees han tenido una relación complicada. Múltiples reportes apuntaron a que más temprano en la actual temporada, el jugador solicitó al equipo que lo cambiaran por la falta de acción a nivel de Grandes Ligas , donde entiende que pertenece. Esto obligó al dirigente Aaron Boone a reunirse con el jugador y tratar de calmar la situación. Reportes adicionales indicaron que los » Bombarderos del Bronx » han tratado de mover al jugador, pero las ofertas recibidas no han sido convincentes.

Los Yankees aún tienen control del jugador por dos años más (arbitraje salarial) después de la actual temporada, por lo que sigue siendo una pieza interesante para posibles cambios.

Miguel Andújar is expected to join the #Yankees in Seattle, with Matt Carpenter suffering a left-foot fracture last night, sources tell ESPN.

— Marly Rivera (@MarlyRiveraESPN) August 9, 2022 En 2018, Andújar era uno de los jugadores más prometedores de la franquicia neoyorquina, quedando en segundo en la votación por el premio de Novato del Año , detrás de Shohei Ohtani . Desgraciadamente, Para 2019 sufrió una lesión en un hombro y desde entonces no ha sido el mismo bateador. Sin embargo, ha tenido buenos tramos ofensivos en Grandes Ligas y se ha mantenido bateando de forma consistente en las menores.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com