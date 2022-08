Fuentes: PSG ya platicó con Rashford para que sea refuerzo del equipo

Entornointeligente.com /

El París Saint-Germain ya se puso en contacto con Marcus Rashford sobre la posibilidad de fichar al delantero del Manchester United para reforzar su plantilla este verano, según confirmaron fuentes a ESPN.

El diario L’Equipe fue el medio que informó por primera vez de la noticia acerca del interés del PSG.

El PSG aún no ha iniciado conversaciones con el Manchester United, dijeron fuentes a ESPN. Y United podría pedir una tarifa alta si aceptaran dejarlo irse. Sin embargo, el campo de Rashford ha sido receptivo al enfoque de los parisinos hasta ahora.

El nuevo entrenador, Christophe Galtier, dijo en una conferencia de prensa el jueves que necesitaba otro delantero además de Kylian Mbappe, Lionel Messi, Neymar, Hugo Ekitike y Pablo Sarabia , y que el club estaba trabajando en un jugador que pudiera jugar por los costados o como ‘9’.

«Deseamos la llegada de un nuevo delantero. Con un calendario muy ocupado hasta el 13 de noviembre, más la Copa del Mundo, obviamente deseamos esta llegada. El club está trabajando muy duro.

Getty Images «Estoy en contacto directo con (el director deportivo) Luis Campos sobre esto y él está en contacto directo con la dirección y nuestro presidente. No debes cometer errores, no debes hacer nada, y luego hay cosas que pueden ser hecho y cosas que no se pueden. ¿Lo logrará este jugador? No tenemos garantía de eso.

«Sé que el club no va a tomar y amontonar a un jugador, debe ser un valor agregado real, y el club está trabajando en eso. dirección, pero si al final de la ventana de transferencia llegará un jugador ofensivo, no puedo confirmarlo, pero el club está trabajando duro en esta posición».

Selecciones Editoriales Messi: El regreso del ‘héroe de la película’ 2d Christophe Galtier ensalza a Sergio Ramos: «Es exigente, profesional y eficiente» 7d En el PSG confirman el fichaje de Renato Sanches y esperan otros tres refuerzos más 7d 2 Relacionado Ese jugador es Rashford . Mauricio Pochettino estaba ansioso por llevar a Rashford antes de ser despedido a principios de este verano. El nuevo director deportivo Campos también es admirador del internacional inglés.

Para Rashford, que ha estado luchando en Old Trafford durante los últimos 18 meses, el PSG representa la posibilidad de un nuevo e intrigante desafío. Solo marcó cuatro goles en 25 apariciones (13 como titular) en la Premier League y uno en cinco partidos de la Champions League la temporada pasada.

También perdió su sitio en la selección de Inglaterra y a tres meses del Mundial, se enfrenta a una ardua batalla para recuperar su sitio en los planes de Gareth Southgate.

