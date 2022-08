Fuentes: Deshaun Watson será suspendido seis partidos

Entornointeligente.com /

Deshaun Watson , quarterback de los Cleveland Browns , será suspendido por seis partidos , determinó este lunes la oficial disciplinaria Sue L. Robinson , indicó una fuente de la liga a Adam Schefter de ESPN .

Watson no será multado, indicó una fuente a Schefter.

La resolución de Robinson consta de 15 páginas e indica que, aunque Watson violó las políticas de conducta personal de la liga, no había pruebas suficientes para justificar una suspensión indefinida, indicó una fuente a Jeremy Fowler de ESPN .

La Asociación de Jugadores de la NFL ( NFLPA por sus siglas en inglés ) emitió un comunicado el domingo por la noche dejando en claro que «respaldará» la decisión de Robinson e invitó a la NFL a hacer lo mismo.

Las partes tendrían tres días para presentar una apelación por escrito. En este caso, el comisionado de la NFL o su designado «emitirán una decisión por escrito que constituirá una disposición total, final y completa de la disputa», de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del contrato colectivo de trabajo.

Watson fue acusado por múltiples mujeres de agresión sexual y acoso durante sesiones de masaje, cuando todavía era jugador de los Houston Texans .

Con el anuncio de la suspensión para el jugador, y descontando una potencial apelación, podrían acumularse poco menos de temporada y media de inactividad oficial para el quarterback, luego de que se quedara sin jugar durante la campaña del 2021–todavía con la franquicia de Houston — cuando solicitó al inicio del receso de campaña del 2021 ser canjeado por desacuerdos con la directiva en torno al proceso de contratación del gerente general Nick Caserio por parte de los Texans . Al poco tiempo, comenzaron los problemas legales para Watson , y el equipo lo mantuvo en la plantilla activa, pero sin jugar.

La oficial disciplinaria designada conjuntamente por la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL ( NFLPA por sus siglas en inglés), Sue L. Robinson , una ex jueza federal, determinó la duración de la sanción para Watson , tras reunirse con el jugador y tomando en cuenta la recomendación de la propia liga.

En caso de presentarse una apelación, el comisionado de la NFL, Roger Goodell , podría entonces presidir sobre el proceso del recurso, o designar a un mediador independiente para llevarlo.

Hubo 23 demandas presentadas en contra de Watson desde el 16 de marzo al 14 de abril del 2021. Una fue desistida después de que el juez determinara que cada petición fuera modificada para incluir el nombre de cada una de las demandantes. A inicios de junio, dos demandas más fueron interpuestas en contra de Watson , elevando el total a 24 demandas civiles.

Deshaun Watson, suspendido por la NFL ESPN.com A finales de junio, Watson –de 26 años de edad– alcanzó un arreglo por una cifra no dada a conocer con 20 de las 24 mujeres en la demanda civil. Las demandantes aseguran que las acosó, agredió y las tocó indebidamente durante sesiones de masaje cuando jugaba para los Texans .

Los cuatro casos que se mantienen en pie podrían llegar a juicio, algo que no ocurrirá sino hasta el 2023.

Los Texans fueron nombrados formalmente como codemandados en una de las demandas civiles activas en contra de Watson el pasado lunes 27 de junio.

El mes pasado, los Texans llegaron a acuerdos con 30 mujeres que presentaron reclamos o se preparaban para hacerlo contra la organización por su supuesto papel en las acusaciones contra Watson .

Si su suspensión se mantiene, Watson podrá participar en las prácticas durante la pretemporada. También tendrá permitido regresar con los Browns para practicar durante la segunda mitad de la suspensión, en la Semana 4, de acuerdo al contrato colectivo de trabajo. Pero no tendrá permitido estar con el equipo durante la primera mitad de la suspensión.

«Hoy, interpusimos la primera de la que esperamos sean muchas demandas en contra de los Houston Texans en relación a la conducta de Deshaun Watson . Baste con afirme que la evidencia abrumadora recopilada es indicativa de que los Houston Texans permitieron la conducta Watson es fulminante», dijo Tony Buzbee , el abogado del área de Houston quien, en algún momento, representó a 25 mujeres diferentes con demandas civiles en contra de Watson .

Selecciones Editoriales Houston Texans nombrados oficialmente como demandados en caso contra Deshaun Watson 35d Jake Trotter y John Barr Fuentes: Deshaun Watson tendrá audiencia disciplinaria con la NFL 36d Servicios de ESPN.com Arreglo entre Deshaun Watson y 20 mujeres demandantes no evitaría sanción de NFL 40d 2 Relacionado El New York Times reportó a inicios de junio que Watson apartó citas con al menos 66 mujeres diferentes a lo largo de 17 meses, desde el otoño del 2019 hasta la primavera del 2021. La lista de 66 comprende a las 24 mujeres que han interpuesto demandas en contra de Watson ; una mujer que demandó a Watson pero retiró la acción legal; dos mujeres que denunciaron penalmente a Watson pero no lo demandaron civilmente; al menos 15 terapeutas que emitieron comunicados de apoyo a favor de Watson , a solicitud de sus abogados; al menos cuatro terapeutas contratadas con los Texans ; cinco mujeres identificadas por los abogados de las demandantes durante la investigación por sus demandas; y al menos otras 15 mujeres cuyas citas con Watson fueron confirmadas a través de entrevistas y registros revisados por el Times.

Unas cuantas de esas mujeres adicionales hablaron públicamente por primera vez con el Times. Una mujer, que no demandó a Watson ni lo denunció ante la policía, dijo al diario que él fue persistente en sus solicitudes de actos sexuales durante el masaje.

El 25 de marzo, durante la conferencia de prensa de presentación de Watson con los Browns , dijo no tener «arrepentimientos» respecto a sus acciones durante cualquiera de las sesiones de masaje. A mediados de junio, durante su segunda aparición frente a reporteros como miembro de la organización de Cleveland , Watson siguió negando cualquier falta: «Como dije, nunca agredí a nadie. Nunca acosé a nadie. Nunca falté el respeto a nadie. Nunca forcé a nadie a hacer nada».

Aunque dos gran jurados en Texas declinaron perseguir cargos criminales en contra de Watson a inicios de este año, la NFL condujo su propia investigación con respecto a si violó su código de conducta, y entrevistó al quarterback en persona a finales de mayo, como parte de esa investigación. Durante la reunión de propietarios de primavera de la liga, el comisionado Goodell dijo pensar que la NFL se acercaba al final de su pesquisa, pero dijo en su momento que no podía ofrecer un plazo para anunciar una determinación.

