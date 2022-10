Fuencis sale corriendo antes de conocer a su cita y José Manuel se queda sin explicar cómo lograba echar «todos los días tres polvos»

Entornointeligente.com /

E sta dinámica parece que ha empezado a ser algo más habitual en el programa, lo cual no termina de gustar ni a Carlos Sobera ni al resto de miembros del reparto. Fuencis, nada más ver a su cita, dijo que no era para ella. él, de 90 aáos, no la atrajo a ella, de 85, ni por físico ni por edad, y no quiso darle oportunidad para conocerse.

Empezó la cosa fuerte. Mientras Fuencis se tomaba algo en la barra, José Manuel empezó a hablar con Sobera como si fueran amigos de toda la vida. Entre otras cosas, le comentó que tenía un sistema para tener cariáo y disfrutar en la cama que a él le parecía infalible.

«Tengo un sistema en la cama con las mujeres para darles cariáo y me dan vida. De invierno, sin nada, sin bragas ni calzoncillos y la pierna echada por encim a. Y de verano, desnudos los dos», explicó.

«Todos los días tres polvos» Sobera no daba crédito, pero no se quedó ahí la cosa. » Como te digo, estaba echando todos los días tres polvos «, dijo a continuación. Carlos, en broma, se ha terminado santiguando mientras le explicaba que eso no se lo podía decir a su cita, Fuencis. Tampoco le dio tiempo. Esta, desde la barra, ya le estaba poniendo muy mala cara.

Poco después de presentarse, él le ha preguntado su edad, cosa que a ella no le ha sentado bien. José Manuel piensa que no hay que ocultarlo, pero no le ha dado tiempo a mucho más , puesto que Fuencis ha decidido marcharse poco después ante la sorpresa de José Manuel, que no entendía nada.

Una vez esta se marchó, José Manuel preguntó si era posible tener otra cita aquella noche, mas no lo era. Eso sí, Carlos Sobera le ha prometido que le conseguiría otra cita mientras le invitaba a regresar otra noche.

