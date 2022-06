¿Fue o no culpa de Kim Kardashian el daño del vestido?

Entornointeligente.com /

¿Lo dañó ella o ya se había deteriorado? Hace tan solo unos días se hizo público que el vestido usado por Kim Kardashian en la MET Gala, el cual pertenecía a la famosa Marilyn Moroe, no estaba intacto como todos pensaban, sino que la tela estaba un poco desgarrada y sus piezas brillantes desprendidas.

Desde ese momento surgió la hipótesis de que había sido la socialité quien había dañado la pieza icónica luego de usarla. Las fotografías del vestido en la actualidad fueron tomadas por el fotógrafo Chad Michael Christian Morrisette , quien catálogo lo que vio como un «daño irreversible».

No obstante, el 16 de junio el Museo Ripley's Believe It or Not afirmó que la información que se había generado hasta el momento era mentira. «Se hizo un riesgo calculado (…) No se dañó de ninguna manera».

De acuerdo a las declaraciones dadas por Amanda Joiner, vicepresidenta de publicaciones y licencias de Ripley, se dice que: «Desde la parte inferior de los escalones del Met, donde Kim se puso el vestido, hasta la parte superior donde lo devolvieron, el vestido estaba en las mismas condiciones en las que comenzó».

Al parecer en el 2017 se había hecho un reporte del estado del vestido y ya varias de las costuras estaban estiradas y desgastadas. «Esto no es sorprendente dado lo delicado que es el material. Hay arrugas en la parte posterior por los ganchos y los ojos».



LINK ORIGINAL: Venevision

