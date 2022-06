¿Fue la base por bolas intencional de Tony La Russa a Trea Turner la peor en la historia de la MLB?

Entornointeligente.com /

Y ustedes pensaban que los boletos intencionales habían seguido el camino de Blockbuster, el iPod y esos collares de Phiten con infusión de titanio que estabilizaban el flujo de energía del cuerpo.

¡Estaban equivocados! Resulta que la base por bolas intencional sigue siendo parte del juego y, cortesía de Joe Maddon y ahora de Tony La Russa, nos regaló dos de los momentos más cómicos y controvertidos de esta temporada. (Bueno, fuera de la épica disputa del fútbol de fantasía entre Tommy Pham y Joc Pederson , que por supuesto reina como lo más chiflado del béisbol fuera del béisbol desde que los lanzadores de los Yankees Mike Kekich y Fritz Peterson cambiaron de esposa en la década de 1970).

El jueves, El mánager de los White Sox, La Russa, ordenó una base por bolas intencional al parador en corto de los Dodgers Trea Turner con corredor en segunda base, y cuenta de una bola y dos strikes , para que su relevista Bennett Sousa se enfrentara en cambio a Max Muncy , quien rápidamente conectó un jonrón de tres carreras para darle a los Dodgers una ventaja de 10-5 en un juego que eventualmente ganarían 11-9. La mejor parte de todo el episodio no fue que la base por bolas intencional de dos strikes explotó en la cara de La Russa; fue el micrófono lo que captó a un fanático que gritaba «¡Tiene dos strikes, Tony!» y «Tony, ¿qué estás haciendo?» antes de que Muncy jonroneara.

Selecciones Editoriales La Russa repetiría base intencional con 2 strikes 11h Semana 9 MLB Power Rankings: ¿Qué equipos candentes mejoraron en nuestra lista? 2d ESPN Los Angeles Angels despiden a su manager Joe Maddon 4d Servicios de ESPN Digital 2 Relacionado O quizás lo mejor fue la mirada confusa de Freddie Freeman mientras se paraba en la segunda base y le decía al segunda base de los Medias Blancas Danny Mendick , «No creo que haya visto eso antes», a lo que Mendick se apartó de Freeman y sonrió, muy probablemente con la misma incredulidad. O tal vez la mejor parte fue Muncy mirando fijamente el banquillo de los Medias Blancas mientras rodeaba la tercera base. O tal vez la mejor parte fue que Muncy pronunció un lenguaje que no se puede repetir aquí mientras cruzaba el plato. O tal vez la mejor parte fue Muncy, en su entrevista posterior al juego en el campo, donde uno debe abstenerse de usar ciertas palabras de cuatro letras, simplemente diciendo: «Quería hacerlos pagar, dejémoslo así». O quizás el mejor momento fue La Russa, después del partido, preguntando, incrédulo, «¿Hay alguna duda de si esa fue una buena jugada o no?»

Sí, Tony, hubo bastante incredulidad, y no solo del fan que parecía predecir lo que iba a pasar. Una muestra de cierto sitio de redes sociales:

Vinnie Parise, escritor del sitio Southside Showdown : «Este equipo NO TIENE OPORTUNIDAD de ganar nada importante con él en el banquillo». David Haugh, presentador de radio en Chicago Sports Radio 670 The Score : «Nunca sucederá, pero los fanáticos de los #WhiteSox merecen escuchar a Jerry Reinsdorf explicar o defender por qué cree que Tony La Russa es el mánager capaz de llevar a este equipo a la Serie Mundial». James Fegan, escritor de los White Sox para The Athletic : «Las decisiones fueron controvertidas, pero el alcance de Tony La Russa se extiende más allá de eso. Su equipo regaló outs adicionales, no ejecutó para llevar a los corredores al plato y jugó por debajo de su nivel de talento. Ese ha sido el caso en lo que va del año, y también se refleja en su trabajo». Ben Clemens, escritor de FanGraphs : «Como era de esperar, las matemáticas no respaldan la decisión de Tony La Russa de caminar intencionalmente con Trea Turner .» (De hecho, lea el artículo de Ben aquí , que incluye todos los detalles sangrientos.) Ahora, para ser justos aquí, los golpes hacia La Russa también son un poco injustos. Si Muncy se poncha, habría sido un buen movimiento. Además, Freeman estaba en la segunda base solo después de un lanzamiento descontrolado en un conteo de 0-2; no es como si La Russa decidiera darle una base por bolas a Turner al azar en medio del turno al bate. Incluso Ben calcula que los Medias Blancas tenían un 21.9 % de posibilidades de ganar si daban un boleto intencional a Turner y un 22.9 % si le lanzaban, así que básicamente estamos hablando de tirar la moneda al aire.

Creo que lo que realmente hizo enojar a todos, especialmente a los conocedores del béisbol en Twitter, es que la base por bolas intencional ha desaparecido en gran medida del juego, por lo que cuando una sale dolorosamente mal, se destaca. Los estudios han demostrado que la base por bolas intencional es, matemáticamente, por lo general una mala decisión estratégica, en gran parte porque parte de lo que sucedió con Muncy: un intento de evitar una carrera, como cuando Turner pegó un sencillo a Freeman, a menudo se convierte en una gran entrada de varias carreras. Esencialmente, darle al equipo un corredor libre, incluso para enfrentar a un bateador más débil, rara vez es una buena idea.

De hecho, podemos ver la influencia del pensamiento sabermétrico en la disminución de las bases por bolas intencionales a lo largo de los años, hasta llegar a solo 0.09 por partido en 2022:

1967: 0.40 por partido (el pico de las bases por bolas intencionales) 1989: 0.34 por partido (no había bajado mucho) 1998: 0.22 por partido (empezando a bajar) 2002: 0.30 por juego (el pico de Barry Bonds) 2012: 0.22 por partido (cayendo de nuevo) 2019: 0.16 por partido (A.J. Hinch no dio ninguna en toda la temporada) 2020: 0.11 por juego (ningún lanzador batea en la Liga Nacional) 2021: 0.14 por partido (el más bajo aparte de 2020) 2022: 0.09 por partido (vuelta al DH universal)

En verdad, ha habido caminatas intencionales mucho, mucho, mucho más atroces que esta. Honestamente, la base por bolas intencional de La Russa ni siquiera es la más extraña de esta temporada, ya que esa pertenece a Maddon, por su base por bolas intencional ridículamente impresionante a Corey Seager con las bases llenas el 15 de abril. De hecho, con esa base por bolas en mente, repasemos los tipos de bases por bolas intencionales de la más mala a la menos mala:

1. La base por bolas intencional con las bases llenas Obviamente, simplemente darle otra carrera al equipo es una tontería, y particularmente cuando el bateador es Seager, peseo a que es un bateador muy bueno, pero que no debe confundirse con Babe Ruth, Ted Williams o Bonds (hablaremos de él en un segundo). Es por eso que las únicas bases por bolas intencionales conocidas con las bases llenas son para Seager, Josh Hamilton (¡también de Maddon!), Bonds, Bill Nicholson y Mel Ott. Eso nos da un total de cinco. Y la de Ott realmente no cuenta. Era el penúltimo juego de la temporada y Chuck Klein de los Filis y Ott de los Gigantes luchaban por la ventaja de jonrones (Klein liderado por uno). Con los Giants muy por delante al final del juego, los Phillies dieron base por bolas intencional a Ott.

De todos modos, los Vigilantes ganaban 3-2 cuando Seager bateó con un out y las bases llenas. Maddon lo caminó para poner el marcador 4-2. Para sorpresa de nadie, fracasó. Un elevado de sacrificio y un balk siguieron para permitir que anotaran dos carreras más, por lo que los Angelinos terminaron la entrada perdiendo 6-2 (aunque se recuperaron para ganar el juego). Independientemente de la tonta explicación de Maddon después del juego: «Solo trato de mantenerme al margen de un gran golpe, y también solo para animar al grupo, francamente», el movimiento fue completamente indefendible.

Más defendible fue la base por bolas intencional de Buck Showalter con las bases llenas a Bonds en 1998. Esto no ocurrió en el pico de Bonds, cuando los mánagers se asustaron y comenzaron a caminarlo todo el tiempo, una increíble cantidad de 120 bases por bolas intencionales en 2004, que seguirá siendo para siempre la estadística de béisbol más asombrosa de todos los tiempos. Pero Bonds lideró la liga en bases por bolas intencionales cada temporada desde 1992 hasta 1998 (y luego varias veces más después de eso), todavía era bastante temido para entonces.

En este juego, los Diamondbacks lideraban a los Giants 8-6 con dos outs y las bases llenas en la parte baja de la novena. Con el receptor de bateo débil Brent Mayne en el círculo de espera, Showalter dio base por bolas a Bonds para poner el marcador 8-7. Mayne luchó contra el relevista Gregg Olson durante ocho lanzamientos antes de salir al jardín derecho. Así que funcionó… a duras penas. ¿Buen movimiento? Debatible.

2. La base por bolas intencional con dos strikes Es difícil batear en las mayores. ¡Es aún más difícil batear con dos strikes! Trea Turner es un bateador de por vida de .303. Es un bateador de .222 con dos strikes y un bateador de .197 con cuenta de 1-2. El promedio general de las Grandes Ligas en 2022 con dos strikes es de .167 y .161 en un conteo de 1-2.

Es por eso que rara vez ves una base por bolas intencional con dos strikes. Las probabilidades permanecen a favor del lanzador, sin importar el enfrentamiento. En su artículo , Ben menciona solo otras dos bases por bolas intencionales de dos strikes desde 2014:

–Los Rockies dieron base por bolas a Seager en un conteo de 1-2 el 3 de abril de 2021, luego de que Gavin Lux se robara la intermedia. Eso tampoco funcionó; Chris Taylor siguió con un doble remolcador de carrera RBI para darle a los Dodgers una ventaja 6-4.

–El 16 de abril de 2021, los Mellizos caminaron a Mike Trout en cuenta de 1-2 después de un lanzamiento descontrolado. Ese también explotó. Justin Upton conectó un grand slam para extender la ventaja de 5-3 de los Angelinos a 9-3.

Sí, tal vez sea mejor evitar esas bases por bolas intencionales con dos strikes.

3. La base por bolas intencional para llenar las bases con el juego en la línea Odio, odio, odio cuando los mánagers hacen esto. Ejemplo: Juego empatado, parte baja de la novena, corredores en segunda y tercera. El mánager da base por bolas a un bateador para llenar las bases, ya sea para preparar una doble matanza o simplemente para enfrentar a un bateador más débil. El problema es que ahora el lanzador tiene que lanzar strikes, ya que otra base por bolas pierde el juego. Los números respaldan levemente mis creencias personales, aunque no con fuerza: en 2022, los bateadores han bateado .256 con corredores en segunda y tercera y .262 con las bases llenas (aunque con 62 puntos más de porcentaje de slugging). En 2021, batearon .267 con corredores en segunda y tercera y .278 con las bases llenas. Caminar a alguien para enfrentar a un bateador mucho más débil quizás tenga sentido aquí.

Vale, comprobación rápida. Ha habido 13 bases por bolas intencionales esta temporada en la novena entrada o más tarde, con dos outs y corredores en segunda y tercera o primera y tercera. Ninguno de esos en realidad llegó en juegos empatados. Pero tres llegaron con el equipo dando la base por bolas intencional abriendo la entrada:

–16 de abril: Liam Hendriks de los White Sox camina a Ji-Man Choi de Tampa Bay en ventaja 3-2 para enfrentarse a Taylor Walls . Walls se poncha.

–24 de abril: David Bednar de Pittsburgh da boleto a los Ian Happ de los Cachorros con ventaja de 4-3 para enfrentar en cambio a Frank Schwindel . Funciona cuando Schwindel se poncha para terminar el juego.

–15 de mayo: Diego Castillo de los Marineros camina a Francisco Lindor para enfrentarse a Pete Alonso . Alonso se poncha con un swing en un slider en 3-2 (que estaba fuera de la zona).

Entonces, bien: los mánagers se han ido de 3-3 con estas en lo que va de 2022. Veamos si eso se mantiene.

4. La base por bolas intencional a un bateador bien caliente Mencionamos a A.J. Hinch. Cuando dirigía a los Astros en 2019, se convirtieron en el primer equipo en no dar una base por bolas intencional en toda la temporada. Luego, en la Serie Mundial, Hinch rompió su propia regla y dio una base por bolas intencional, y no funcionó. A lo grande.

Esa postemporada, la estrella de los Nacionales Juan Soto se había ido de 4-2 en el juego final de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, de 4-3 con un jonrón y un doble en el Juego 1 de la Serie Mundial y hasta ahora estaba de 3-1 con un doble cuando volvió a subir en la séptima entrada del Juego 2, con dos outs y corredores en segunda y tercera. Los Nacionales ganaban 3-2 con el Todos Estrellas Ryan Pressly lanzando por los Astros. Hinch había visto suficiente de Soto y decidió que era hora de dar su primera base por bolas intencional de 2019, a pesar de que Pressly limitó a los bateadores zurdos a un promedio de .165 ese año.

Howie Kendrick siguió con un sencillo, Asdrúbal Cabrera remolcó dos carreras con un imparable, y luego Ryan Zimmerman conectó sencillo para traer dos más al plato. Un juego de 3-2 se convirtió en una paliza de 8-2. Tal vez los Nacionales ganaban de todos modos, pero considere el efecto dominó de esa derrota. Los Nacionales tenían solo dos relevistas confiables en Sean Doolittle y Daniel Hudson , pero debido a que el juego se convirtió en una paliza, Dave Martínez no tuvo que usar a ninguno de ellos, descansándolos un poco más para el resto de la serie. ¿Qué habría pasado si Pressly le lanzaba a Soto?

5. La base por bolas intencional al bateador No. 8 para encarar al lanzador Este ya no se aplica, pero siempre fue la razón por la que la Liga Nacional vio más bases por bolas intencionales que la Liga Americana. Si bien fue popular en la década de 1960 y en la década de 2000, lentamente cayó en desgracia. La razón: las matemáticas mostraron que la ventaja obtenida al enfrentar al lanzador (y con suerte sacarlo) fue borrada por la ventaja que recibiría el otro equipo al tener su primer bate abriendo la próxima entrada en lugar de el lanzador (si sacaste al bateador No. 8).

Al final de su carrera, el mánager del Salón de la Fama Walter Alston de los Dodgers debió darse cuenta de esto de repente. Siempre había sido un gran empleador de la base por bolas intencional, incluida la emisión de 101 de ellas en 1967, la mayor cantidad en las mayores. En 1974, de repente dejó de emitirlas: solo nueve, la menor cantidad en las mayores y 43 menos que cualquier otro equipo de la Liga Nacional. Más recientemente, Bruce Bochy alcanzó su punto máximo con 64 bases por bolas intencionales en 2013 y promedió 46 por temporada a lo largo de su carrera, pero cayó a 26 en su última temporada en 2019. Maddon comenzó su carrera con los Rays con un promedio de más de 30 bases por bolas intencionales por temporada, pero acababa de 18 en 2021. Aunque quizás no aprendió la lección. Nueve de esos se convirtieron en «bombas», descritos como que el próximo bateador no conectó un rodado para una doble matanza o que anotó varias carreras en la entrada.

De las 154 bases por bolas intencionales en 2022, solo nueve de ellas se otorgaron al bateador No. 8 (5.8%). El año pasado, cuando los lanzadores todavía bateaban. El 23.0% de todas las bases por bolas intencionales se otorgaron al bateador No. 8.

Podríamos seguir adelante, pero la mayoría de las categorías restantes de bases por bolas intencionales: obtener la ventaja del pelotón, dar una base por bolas intencional cuando ya se estaba perdiendo (82 de ellas han llegado mientras estaban detrás) o entradas adicionales de un juego empatado y el corredor fantasma ya en segunda (muy común), no son tan ofensivas. (Para que conste: por lo general, las matemáticas aún no cuadran).

Una nota final. Los Medias Blancas y los Filis están empatados en el segundo lugar de las mayores con nueve bases por bolas intencionales otorgadas, pero Joe Girardi ha sido despedido y La Russa quizás esté en el banquillo. Hay buenas noticias para los amantes de la base por bolas intencional: el nuevo mánager de los Athletics, Mark Kotsay, lidera las mayores con 13 de ellas. Tal vez pueda mantener viva la caminata intencional.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com