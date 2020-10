“Fue introducido”: Maduro insistió en su teoría conspirativa sobre el cáncer de Chávez

Entornointeligente.com /

Nicolás Maduro aprovecho este 4 de octubre para recordar el último discurso de Chávez (Hace ocho años) recalcando sus sospechas sobre la muerte del precursor de la “robolución” en Venezuela.

“Esa enfermedad de nuestro Chávez fue introducido por los cuerpos de inteligencia de Estados Unidos” dijo el usurpador.

Vale recordar, que durante el cierre de campaña en el 2012 a la que asistió Hugo Chávez ya enfermo y delicado de salud registró una fuerte lluvia que no detuvo el evento en el que el difunto se empapó por que luego presentó una fuerte recaída tras su enfermedad.

