Fue al médico a examinarse un extraño lunar y recibió un diagnóstico que la dejó devastada

Cuando Isser Nener tenía unos 20 años, le diagnosticaron un cáncer de piel.

Por BBC / Traducción libre al castellano por lapatilla.com

«Me encontré un pequeño lunar en la parte posterior de la pierna. Estaba de vacaciones con una amiga y me dijeron: ‘Tienes que hacerte una revisión de ese lunar'», cuenta.

«Así que fui al médico y me lo quitaron enseguida. Y una semana después me dijeron que era cáncer de piel. Evidentemente, me quedé muy sorprendida y alterada».

Se sorprendió porque había creído un mito largamente perpetuado de que los altos niveles de melanina en la piel negra significaban que no podía ser dañada por el sol.

«En realidad, pensaba que cuando tienes la piel negra o la piel oscura, nunca puedes tener [cáncer de piel] y que no necesitas usar protección solar porque sientes que estás un poco protegida. Pero, evidentemente, ahora sé que la piel es la piel y que aún puedes padecerlo», dice Isser.

Cinco años después, el cáncer volvió a aparecer. «Por suerte, de nuevo, lo detecté a tiempo, no tuve que recibir ninguna quimioterapia. Sólo tuvieron que extirparme uno de los ganglios linfáticos». Ahora, 10 años después, sigue sin el cáncer.

Isser nunca utilizó protección solar cuando crecía y ahora colabora con Cancer Research UK para advertir a otros de que no cometan el mismo error.

La organización informa de que los cánceres de piel por melanoma son menos frecuentes en los asiáticos y negros que en los blancos.

Sin embargo, la Dra. Ophelia Dadzie, de la Asociación Británica de Dermatólogos, afirma que cuando se producen en personas de raza negra suelen ser «mucho más agresivos y tienden a detectarse en una fase más tardía».

La Dra. Dadzie señala el caso de la estrella del reggae Bob Marley, que descubrió una mancha de piel pigmentada que resultó ser un melanoma maligno, del que murió posteriormente.

«En lo que se refiere a mirar la piel, hay que mirar toda la piel», dice.

«Pero, sobre todo en el caso de las personas que tienen la piel más oscura, la gente no debe olvidar mirar las plantas de los pies, las manos, las palmas y las uñas».

Describe a pacientes que pensaban que tenían verrugas en las plantas de los pies, pero que resultaron ser cáncer de piel.

La Dra. Dadzie explica que el mito de que la piel negra es inmune a los rayos del sol se debe probablemente a que los negros tienen más melanina que las personas con otros tonos de piel.

«Dentro de la comunidad, la idea de que los negros no se agrietan o de que la gente dice: ‘Soy de un país cálido, no tengo problemas con el sol’, se ha arraigado en la comunidad porque tenemos melanina», añade el Dr. Dadzie.

La melanina es el pigmento que oscurece la piel, pero también tiene otras propiedades: es una «protección solar natural inherente», dice. «Se encuentra en las células de la piel y protege de los daños causados por los rayos UV y de los cambios en el ADN inducidos por los rayos UV, etc.

«La melanina protege realmente de eso… pero no es una protección del 100% contra el sol».

Y advierte que no sólo hay que pensar en el cáncer de piel.

«En el caso de las pieles oscuras, muchas de las afecciones que veo son hiperpigmentaciones elásticas. Lo que la gente no sabe es que los rayos UV del sol provocan la hiperpigmentación».

La hiperpigmentación es la aparición de manchas más oscuras en la piel y puede estar causada por un exceso de producción de melanina.

Entonces, ¿qué hacer cuando se está al sol? El consejo del Dr. Dadzie es: «La Asociación Británica de Dermatólogos tiene un plan de protección triple: sombra, ropa y protección solar.

«Así que puedes proteger tu piel con ropa, incluyendo un sombrero. Utiliza también gafas de sol con protección UV. Utiliza la sombra entre las 11 y las 15 horas, cuando los rayos UV del sol son más fuertes.

«Luego, cuando elijas un protector solar, debes utilizar uno con un FPS mínimo de 30 y una buena protección contra los rayos UV, pero cuanto más alto sea el FPS, mejor.

«También es útil que tenga productos que te protejan de la luz visible, porque la luz visible también puede causar hiperpigmentación.

«Asegúrate de que el protector solar es resistente al agua y de que vuelves a aplicar ese FPS cada dos horas también, eso es muy importante».

LINK ORIGINAL: La Patilla

