FTC se baja de la mesa de trabajo con Codelco y el Gobierno: Sindicato 1 de Ventanas dice que no los entienden

Entornointeligente.com /

La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) decidió no seguir participando en la mesa de trabajo que llevaban adelante Codelco, el Gobierno y los sindicatos de la estatal para materializar el cierre de la fundición Ventanas, hecho que no se valoró en otras agrupaciones gremiales asociadas al tema.

Según consignó El Mercurio de Valparaíso, uno de los puntos que disgustó a la federación fue la eventual modificación a la Ley 19.993, que busca que la fundición deje de procesar los concentrados de la pequeña y mediana minería.

Amador Pantoja , presidente de la FTC, señaló a Radio Biobío que están en contra y, a su juicio, «la sustentabilidad y el desarrollo de la fundición y refinería Ventanas sigue siendo viable, si sigue entrando la condición donde nosotros hemos plateando que si tuviésemos la voluntad del Gobierno y de Codelco, que son los 54 millones de dólares, estaríamos resolviendo el problema de la contaminación».

Al respecto, Andrea Cruces , presidenta del Sindicato 1 de la División Ventanas de Codelco, expresó que desconoce el motivo e indicó que no le informaron la decisión a los dirigentes de Ventanas. En tanto, aseguró que por su parte continuarán participando de las instancias de diálogo con las autoridades.

«La razón que a ellos les llevó a tomar esa decisión no la conversaron con nosotros, y aquí los principales afectados justamente somos nosotros como división, así que no los entendemos . Insisto, desconocemos sus razones y no compartimos su decisión, por eso nos fuimos a sentar en la mesa de trabajo, para trabajar buscando la estabilidad laboral de ventaninos y ventaninas», acotó.

Agregó que «no nos podemos restar en una mesa en donde están viendo cómo queda esa modificación a la Ley 19.993, y si nosotros no estamos podríamos perderlo todo . A nosotros nos interesa que la refinería siga siendo viable y que esta tenga los ánodos suficientes para que siga procesando estos productos y podamos seguir entregando los cátodos al país para que se puedan vender como corresponde».

Parlamentarios también abordaron la situación. Por ejemplo, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez , manifestó que «llegar a consensos con los trabajadores es tan prioritario como el cierre de la fundición. El diálogo es una clave trascendental para alcanzar un acuerdo que permita que los trabajadores y trabajadoras de Codelco queden satisfechos, al mismo tiempo en que ponemos como urgencia la salud de la gente y de nuestros ecosistemas».

Por su parte, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores , sostuvo que «el Gobierno no está entregando las garantías necesarias para llegar a un buen acuerdo por el cierre de Ventanas, y no está cumpliendo con el compromiso que hicieron de intentar llegar a un acuerdo con los trabajadores. Modificar esta ley implica ponerle completamente la lápida a la fundición Ventanas y cerrarse por completo a la opción de invertir en la empresa para avanzar hacia la sustentabilidad. Seguimos pensando que la solución es inyectar recursos y no cerrar una fuente de trabajo, que por cierto, va a generar mayores costos fiscales». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com