Fútbol: Perú tiene mayor valor de mercado que Australia

La selección peruana de fútbol cuenta con una plantilla de 28 jugadores, con una edad promedio de 29.9 años, y está valorizada en 59.70 millones de euros, según el portal Transfermarkt , cifra equivalente a 63.2 millones de dólares. En el caso de la selección australiana, esta posee 35 jugadores en plantilla, con una edad promedio de 27.5 años y se cotiza en 50.38 millones de euros, equivalente a unos 53.4 millones de dólares. A punta de esfuerzo y constancia, los jugadores peruanos se han sobrepuesto a las adversidades económicas para labrar de manera brillante sus carreras deportivas, destacando en humildes canchas de barrio para luego abrirse paso en el torneo local y dar el salto a las más exigentes ligas internacionales y, por ende, aumentar su valor de mercado en millones de dólares. También puedes leer: Jefe de Estado: los peruanos estamos con la selección en una sola fuerza Así, de transportarse a pie o en las combis a los entrenamientos, pasaron a trasladarse en confortables vehículos propios de alta gama, logros de su duro y sacrificado trabajo personal y se han constituido en un claro ejemplo de disciplina y compromiso. Conjunto peruano El jugador peruano con mayor valor de mercado es Renato Tapia, de 26 años, cotizado en 10 millones de euros (10.6 millones de dólares), quien milita en el RC Celta de Vigo , de la primera división del fútbol español. Seguidamente, con una cotización de 6.36 millones de dólares, se encuentran Pedro Aquino, de 27 años, quien juega en el CF América , y Luis Abram, de 26 años, en el CD Cruz Azul , ambos de la primera división del fútbol mexicano. André Carrillo, de 30 años, quien juega en el Al-Hilal Saudi FC de la primera división de Arabia Saudita, está valorizado en 5.3 millones de dólares. Pedro Gallese, de 32 años, quien ataja en el Orlando City SC de la primera división del fútbol estadounidense, está cotizado en 3.18 millones de dólares. > Asimismo, Christian Cueva (30 años), quien juega en el Al-Fateh de la primera división del fútbol de Arabia Saudita; Gianluca Lapadula (32 años), quien milita en el Benevento del fútbol italiano, y Edison Flores (28 años), que milita en el D. C. United de la primera división estadounidense, se cotizan en 2.65 millones de dólares. Seguidamente se ubican Yoshimar Yotún (32 años), Alexander Callens (30 años), Wilder Cartagena (27 años), Santiago Ormeño (28 años), Miguel Trauco (29 años), Marcos López (22 años), Sergio Peña (26 años), Luis Advíncula (32 años), presentan cotizaciones por encima del millón de dólares, por citar los casos financieros más representativos en la actualidad. Perfil El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, tras el partido que se disputó con Paraguay con una victoria de 2-0 que le dio a la Blanquirroja la oportunidad de pasar al repechaje, destacó las habilidades del jugador peruano, así como su actitud de sobreponerse a la adversidad, y afirmó que se construyó un «sólido» equipo. «El concepto que tengo es muy alto del fútbol peruano, siempre lo dijimos nos gusta el jugador peruano, creemos que es un jugador muy confiable, físicamente, técnicamente y futbolísticamente», afirmó. No cabe duda que la Blanquirroja es el gran factor de unidad nacional, cuando juega todo el país es uno solo y se dejan de lado las diferencias. Tiene la hinchada más fervorosa y fiel que ha logrado atraer el interés de grandes marcas deportivas como Adidas, que ha retornado a auspiciar a la selección. Selección australiana Conocidos en su país como Socceroos por la mezcla de los vocablos en inglés de soccer (fútbol) y kangaroo (canguro), que vendría a ser algo así como los canguros del fútbol en español, los jugadores de mayor cotización con 5.3 millones de dólares son Aaron Mooy (mediocentro) de 31 años, quien milita en el Shanghai Port de la primera división de China; Mathew Ryan (portero) de 30 años, que juega en el Real Sociedad de la primera división española; y Harry Souttar, de 23 años, que milita en el Stoke City de la segunda división de Inglaterra. Con una cotización de 3.18 millones de dólares, se ubica Ajdin Hrustic (mediocentro) de 25 años, quien milita en el Eintracht Fráncfort de la primera división del fútbol alemán. También tiene muchas figuras que se cotizan por encima del millón de dólares. Contexto regional y global El fútbol mueve cifras astronómicas. Según el último reporte Annual Review of Football Finnace 2021 , de la consultora Deloitte, el mercado de fútbol europeo se contrajo en 13% en el 2020 por efecto de la pandemia del covid-19, lo que significó una reducción de 3.7 billones de euros (3,900 millones de dólares) a 25.2 billones de euros (26,700 millones de dólares), lo que nos una idea de la magnitud económica del fútbol en el Viejo continente. ¿Cuál es la selección de mayor valor mundial? Según Transfermarkt , la primera posición la ocupa Inglaterra con 1,093 millones de dólares, por encima de Francia (1,068 millones), y los destacados conjuntos de Brasil (1,061 millones), Alemania (835 millones), Portugal (810 millones) España (784 millones) e Italia (707 millones de dólares). En Sudamérica lidera Brasil (1,061 millones de dólares), seguido de Argentina (654 millones), Uruguay (419 millones), Colombia (130 millones), Ecuador (102 millones), Paraguay (85 millones), Perú (63.2 millones), (Chile (57 millones), Venezuela (48 millones) y Bolivia (19 millones). Datos – El conjunto peruano ha participado en cinco mundiales de fútbol: 1930 (Uruguay), 1970 (México), 1978 (Argentina), 1982 (España) y 2018 (Rusia). Alcanzó los cuartos de final en 1970 y 1978. También ostenta el título de campeón de la Copa América en 1939 y 1975. – Por su parte, la selección australiana también ha participado en cinco mundiales: 1974 (Alemania), 2006 (Alemania), 2010 (Sudáfrica), 2014 (Brasil) y 2018 (Rusia). – En el último mundial, en la rueda de grupos, el Perú venció por dos goles a cero a Australia. En la actualidad, las casas de apuesta deportiva favorecen a la Blanquirroja ante la selección oceánica en el repechaje. Más en Andina: ???? 