FÚTBOL FEMENINO El Barcelona pasa el trámite en Minsk y ya está en cuartos – AS.com

Entornointeligente.com /

El Barcelona pasó el trámite en Minsk y ya está en cuartos de final de la Champions League. Las azulgrana salieron con un equipo lleno de rotaciones y le costó hacer daño a un Minsk que tenía poco que perder tras el 5-0 del encuentro de ida. De hecho, Ogbiagbevha adelantó a las locales ya en la segunda mitad, pero la salida de Graham cambió el encuentro y las azulgrana remontaron con goles de Alexia, Mariona y Patri. Las de Lluís Cortés volverán a ser cabeza de serie en el próximo sorteo de cuartos.

El Barcelona salió con muchas novedades. En el campo, la portera Tajonar, Candela Andújar, Melanie, Hamraoui, Falcón o Claudia Pina para pasar el trámite tras el 5-0 del duelo de ida. Con la elimanatoria prácticamente sentenciada, las azulgrana salieron a intentar resolver el partido por la via rápida. Mariona tuvo la primera, pero se fue al larguero. Las bielorrusas no tenían mucho que perder y hacían daño por medio de la delantera nigeriana Ogbiagbevha . Sin embargo, no conseguían hacer demasiado daño a Tajonar. Shuppo y Mariona tuvieron sendas ocasiones y Voskobovich evitó el tanto primero de Falcón y después de Aitana.

Tras la reanudación, Armengol debutó con el primer equipo y el Barcelona siguió a lo suyo. Candela y Hamraoui tuvieron sendas ocasiones. Hasta que, en el minuto 60, Ogbiagbevha esta vez sí logró batir a Tajonar para adelantar a las locales. La punta nigeriana tuvo otra buena ocasión. Lluís Cortés movió el banquillo con la entrada de Graham y Patri Guijarro y esto fue determinante. Nada más salir, un centro lateral lo remató Alexia de cabeza al fondo de la red y a diez para el final, una gran jugada de la noruega sirvió para asistir a Mariona quien adelantó a las azulgrana. Y, antes del final, Patri Guijarro hizo el tercero. Victoria y pase a cuartos de final. El Barcelona sigue con paso firme en la Champions.

RESUMEN

Minsk : Voskobovich; Njolle, Yushko, Shmatko, Galay; Linnik (Belaya 81′), Kozyupa, Cisse; Shuppo (Duben 82′), Ogbiagbevha y Khimmich.

Barcelona : Tajonar; Candela Andújar, Pereira, Mapi (Armengol 46′), Melanie; Aitana, Hamraoui (Patri 65′), Alexia; Mariona, Pina (Graham 65′) y Falcón.

Goles : 0-1 (60′): Ogbiagbevha. 1-1 (67′): Alexia. 1-2 (80′): Mariona. 1-3 (85′): Patri Guijarro.

Árbitra : Katalin Kulcsár (Hungría). Amonestó a Njolle (66′) y Duben (91′).

Estadio : FC Minsk

LINK ORIGINAL: As

Entornointeligente.com