FT: Powell se enfrenta a un duro público en Jackson Hole tras sus errores sobre la inflación

Mientras los banqueros centrales de todo el mundo descienden a Jackson Hole, Wyoming, para la primera conferencia anual en persona desde 201 9 , el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, se enfrentará a algo que estuvo en gran medida ausente durante las dos últimas reuniones virtuales: un público difícil. Celebrado hace dos años por haber rescatado a la economía mundial y al sistema financiero de una catastrófica caída inducida por una pandemia, el banco central estadounidense se ha tambaleado desde entonces, diagnosticando inicialmente mal lo que se ha convertido en el problema de inflación más agudo en cuatro décadas y viéndose luego obligado a jugar a ponerse al día. Como resultado, Powell, que fue reelegido para un segundo mandato en noviembre, se encuentra bajo una inmensa presión para ejecutar una tarea históricamente difícil: afinar la política monetaria para salvaguardar las credenciales de lucha contra la inflación de la Fed sin causar más pérdidas de empleo de las necesarias. «Este no es un gran período para la Fed en este momento, no solo porque los desafíos son tremendos, sino que creo que la Fed también ha dado algunos pasos en falso», dijo Ellen Meade, quien se desempeñó como asesora principal de la junta de gobernadores del banco central hasta 2021. «Powell quiere hacer lo correcto, y no está ahí para cometer un error», dijo Meade, que ahora es profesora en la Universidad de Duke. «Pero si pierde este, todo el juego de pelota». La Fed ya se ha embarcado en la campaña más agresiva de subida de los tipos de interés desde 1981 y se espera que tome más medidas a lo largo de, al menos, la segunda mitad de 2022. Los bancos centrales de todas las economías avanzadas y emergentes han seguido su ejemplo, lidiando con sus propios repuntes de inflación exacerbados por la invasión rusa de Ucrania. Pero ex funcionarios y economistas advierten que otra gran prueba de la credibilidad de la Fed surgirá en la siguiente fase de endurecimiento , cuando la inflación aún no se haya desacelerado lo suficiente pero la economía empiece a mostrar signos más evidentes de debilidad. Powell, cuyo legado dependerá en gran medida del resultado, debe crear consenso en lo que probablemente se convierta en un banco central más dividido. Corregir errores El apuro de la Fed se debe a su temprana valoración de que el aumento de los precios al consumo provocado por la interrupción de la cadena de suministro y los billones de dólares de estímulo fiscal relacionados con la pandemia era temporal. Era una opinión compartida por la mayoría de los economistas, aunque no por todos, y a la que Powell dedicó todo el discurso de Jackson Hole del año pasado. Los datos distorsionados habían ocultado la fortaleza del mercado laboral, que es ahora uno de los más ajustados de la historia. Ver la inflación a través de una lente «transitoria» -un término que Powell abandonó oficialmente en noviembre- sentó las bases de una serie de errores políticos que llevaron a la Fed a ampliar su balance mucho después de que el apoyo adicional ya no fuera necesario. También esperó hasta marzo antes de subir los tipos. «Deberíamos haber reconocido el pasado otoño que era el momento de deslizar la política monetaria por la senda correcta», dijo Randy Quarles, ex vicepresidente de supervisión de la Fed que dejó el cargo a finales de 2021. «Si hubiéramos respondido antes, la inflación no habría alcanzado el nivel que tiene ahora». El banco central estaba demasiado aferrado a la idea de que «no se puede pisar el acelerador y el pedal del freno al mismo tiempo», dijo Quarles, lo que significa que los funcionarios se sintieron obligados a retrasar la subida de los tipos hasta que hubieran dejado de acaparar los bonos del Tesoro y los valores respaldados por hipotecas de las agencias. Otros pensaron que la Fed debería haber empezado a «reducir» sus compras de bonos antes. Quarles, que ahora prevé que la tasa de interés de los fondos federales suba hasta el 4% y una recesión «corta y superficial» el año que viene, dijo que una subida de los tipos de interés ya en noviembre habría sido apropiada. De cara a la conferencia de Jackson Hole de este año, los economistas afirman que la Reserva Federal ha intentado corregir muchos de sus errores anteriores, habiendo «adelantado» sus subidas de tasas de interés y elevado el tipo de interés de referencia desde casi cero hasta un rango objetivo del 2,25% al 2,50% en sólo cuatro meses. La mayoría de los funcionarios esperan ahora que los tipos suban al menos otro punto porcentual para finales de año, y se está considerando una tercera subida consecutiva de 0,75 puntos porcentuales para la reunión de septiembre . Pero persiste la preocupación sobre la decisión de la Fed de seguir exprimiendo la economía si el desempleo sube más de lo previsto. El otro riesgo es que la inflación sea mucho más difícil de erradicar de lo que se prevé actualmente.

