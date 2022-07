FT: Alibaba reduce su plan de expansión global para competir con Amazon

Entornointeligente.com /

El impulso de Alibaba para rivalizar con Amazon al traer empresas estadounidenses a su plataforma de comercio electrónico ha tenido problemas para cumplir sus objetivos , lo que asestó un duro golpe a los planes de expansión global del gigante tecnológico chino.

El grupo lanzó Alibaba.com, su sitio web de comercio electrónico de empresa a empresa, en los EE. UU. hace tres años con el objetivo de suscribir a más de un millón de empresas locales y competir a nivel mundial con firmas como Amazon, que tiene una plataforma similar para mayoristas.

Pero la operación estadounidense de Alibaba.com no logró cumplir sus objetivos iniciales, lo que obligó a la empresa china a reajustar sus planes de crecimiento , según tres personas familiarizadas con las operaciones. El proyecto también se ha visto afectado por decenas de salidas de personal de su oficina de Nueva York.

Los problemas en su brazo comercial de EE. UU. se producen cuando Alibaba intensifica su impulso internacional a medida que sus operaciones nacionales continúan viéndose afectadas por la represión tecnológica de Beijing, la desaceleración de la economía y el aumento de la competencia.

Además, Alibaba.com ha tenido problemas para retener a los vendedores estadounidenses desde su lanzamiento, en parte debido a la dificultad de competir con los precios de los comerciantes globales.

«Los fabricantes estadounidenses no son tan competitivos, el costo de todo es mucho más alto, incluida la mano de obra. El equipo no tiene suficiente apoyo interno, por lo que no pueden incorporar suficientes proveedores y vendedores», dijo un empleado actual.

La mayoría de los vendedores de EE. UU. cancelan sus suscripciones después de un año, según empleados anteriores y actuales. Alibaba.com ahora ha recortado su objetivo de contratar 1 millón de pequeñas empresas estadounidenses a solo 2.000 cada año, dijo una persona relacionada a la operación.

Mientras tanto, al menos 35 empleados que trabajan en Alibaba.com en Nueva York han dejado sus trabajos en el último año, lo que representa más de la mitad del equipo, debido a que la plataforma tiene un desempeño deficiente, además de quejas de intimidación por parte de la alta gerencia y largas horas de trabajo. dijeron tres personas familiarizadas con la oficina estadounidense.

La mayoría de los roles no están siendo reemplazados en un movimiento de la plataforma para retirarse silenciosamente del mercado estadounidense , agregaron dos de esas personas.

Alibaba.com es un pilar central de su impulso global y el negocio original del holding. Si bien representa una pequeña porción del comercio general del grupo, que se enfoca principalmente en vender a los consumidores, en el momento de su lanzamiento en EE. UU. en 2019, Alibaba citó un informe del gobierno de EE. UU. que decía que el mercado de comercio electrónico B2B representaba una oportunidad de $23,9 billones. Eso es seis veces más grande que el mercado global de comercio electrónico B2C.

El sitio tiene más de 20 millones de compradores activos en la plataforma de alrededor de 200 países, así como 200.000 vendedores globales, pero solo unos pocos miles de estos son empresas estadounidenses. Cobra a los suscriptores US$ 3.000 al año para vender en la plataforma.

En el año fiscal hasta finales de marzo, el comercio mayorista internacional, incluido Alibaba.com, generó 18.400 millones de yuanes (US$ 2.900 millones), alrededor del 2% de los ingresos totales del grupo.

En 2018, Alibaba adquirió la empresa de software estadounidense Opensky por un monto no revelado para expandirse en América del Norte. El cofundador John Caplan, así como parte del personal de Opensky, fueron reubicados para lanzar Alibaba.com en EE. UU.

Caplan dejó la empresa en mayo de este año para convertirse en codirector ejecutivo de Payoneer, una empresa de servicios de pago, mientras que la mayoría de los exempleados de Opensky ahora han dejado la empresa descontentos con la adquisición, dijeron personas familiarizadas con el equipo.

Alibaba no respondió a las solicitudes de comentarios.

