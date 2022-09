Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Rock in Rio Ataque na Argentina Bilionários do Brasil Gasolina mais barata Fãs de Justin Bieber usam fralda para conseguir passar o dia na grade do Rock in Rio Na briga para passar o dia e não perder lugar na grade para ir ao banheiro, fãs bebem pouca água e vão além: 'Peguei a fralda da minha avó e ela nem sabe, tadinha', diz estudante de 20 anos. Por g1

04/09/2022 22h54 Atualizado 05/09/2022

1 de 2 Clara Modanez, 20 anos, estudante de publicidade de Brasília, chegou às 5h30, diz que pegou a fralda da avó para passar o dia na grade do Justin Bieber — Foto: g1 Clara Modanez, 20 anos, estudante de publicidade de Brasília, chegou às 5h30, diz que pegou a fralda da avó para passar o dia na grade do Justin Bieber — Foto: g1

Algumas fãs apelaram para fraldas para não correrem o risco de perder o precioso lugar na grade do show de Justin Bieber no Rock in Rio neste domingo (4).

Clara Modanez, estudante de publicidade de 20 anos, era uma das fãs de fralda na frente do palco.

«Foi a primeira vez que usei fralda em show assim. Eu vi a galera falando que ia usar e decidi também, porque não quero perder a grade de jeito nenhum. Então eu peguei essa fralda da minha avó e ela nem sabe, tadinha.»

VEJA A PROGRAMAÇAO DO ROCK IN RIO

Ela diz que não tinha feito xixi na fralda até antes do show: «Estou segurando, vai ser só em último caso. Estou bebendo pouquíssima água», disse Clara.

«Cheguei à Cidade do Rock às 5h30 e estou dando a vida para ficar na grade, porque eu sou muito baixa, então a galera foi humilde e me passou para frente. Aí eu consegui chegar», ela conta.

A estudante de direito Natália Muniz, de 24 anos, era outra que esperava o cantor subir ao palco na frente da grade usando uma fralda. Ela comprou o Rock in Rio Club, que dá direito a à entrada 30 minutos antes do resto do público, mas mesmo assim resolveu não arriscar.

Outras estratégias

Além das fraldas, fãs na grade relataram mais estratégias para evitar ir ao banheiro e perder a grade.

A estudante de veterinária Luisa, 20 anos, estudante de veterinária, chegou às 2h e foi direto para o Palco Mundo. »

Quase não bebi água, ia bebendo de gole em gole, comi uma vez só, só para não cair a pressão. Ainda não precisei fazer xixi, mas trouxe uma toalhinha de transformar xixi em gel se precisar», ela diz, mostrando o produto.

Outros resolveram tomar remédio para segurar o intestino, por precaução. Era o caso dos amigos Emanuelle, 18 anos, e Marcus Vinícius, de 24 anos. Eles chegaram 7h à Cidade do Rock. «Tomamos só um pouco de água, mas estamos segurando para fazer xixi até agora», ele conta.

2 de 2 Luisa, estudante de veterinária e fã de Justin Bieber, levou toalhinha para transformar xixi em gel — Foto: g1 Luisa, estudante de veterinária e fã de Justin Bieber, levou toalhinha para transformar xixi em gel — Foto: g1

ROCK IN RIO – 3º DIA Justin Bieber

Demi Lovato

Gilberto Gil

Emicida

Iza

Luísa Sonza com Marina Sena

Jota Quest

Matuê

Buchecha

Whindersson Nunes – Lil Whind

Lucy Alves

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com