Froome pasará nuevamente por el quirófano y despierta duda sobre competencias de 2020

Entornointeligente.com /

Chris Froome volvió a las carreteras y participó en el Critérium de Saitama, una competencia organizada por el Tour de Francia. El británico volvió a pedalear y luego de la carrera aprovechó para atender a los medios, donde habló sobre su estado físico de cara a lo que será la temporada 2020.

Mire acá: América del Cali podría quedar eliminado en la Liga Águila

Froome contó, en entrevista dada a Eurosport, que todavía sigue con problemas físicos que lo hacen no estar a punto en su rendimiento y por eso se deberá operar nuevamente.

“Estoy en una posición muy afortunada por poder volver a subirme en una bicicleta otra vez en estos momentos. Tuve algunas lesiones horribles y todavía me tengo que someter a una operación más. La recuperación ha ido extremadamente bien pero todavía tengo un largo camino más que recorrer y mucho trabajo por hacer”, dijo.

Para el múltiple campeón del Tour de Francia todavía es muy temprano decir si competirá en las grandes vueltas el próximo año, ya que necesita como sea recuperarse bien para poder luchar por un nuevo título que le ayude a retornar a la cúspide del ciclismo mundial.

“Todavía es pronto para volver a competir. La recuperación ha ido bien pero aún no he llegado al punto en el que pueda competir en el pelotón. Haré la contrarreloj e intentaré anunciar a mis compañeros a lograr el mejor resultado posible pero todavía no estoy lo suficientemente a punto para la competición”, agregó el británico.

Puede ver: Chris Froome lanzó advertencia sobre Egan Bernal y el próximo Tour de Francia

Cabe recordar que previo al inicio del pasado Tour de Francia en esta año, Froome sufrió una fuerte caída en el Criterium del Dauphiné que lo dejó sin opciones para disputar la ‘Grand Boucle’, donde a la postre el colombiano Egan Bernal ganó la competencia.

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com