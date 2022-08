Frontera con Venezuela: Colombia pide retirar los contenedores del Puente Internacional de Tienditas

Entornointeligente.com /

En Cúcuta se reunieron representantes de diversas empresas de Colombia y Venezuela, con el objetivo de avanzar en el proceso de reapertura fronteriza, en donde se analizaron temas relacionados con restablecimiento de relaciones diplomáticas, seguridad, intercambio comercial, estructura de los puentes internacionales y el de los monómeros. Un tema importante para Venezuela tiene relación con la empresa Monómeros, ubicada en Barranquilla y que es reclamada por el gobierno de Maduro. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, dijo en Cúcuta que, » no solamente levantar la intervención, si no también se busca el buen suceso de las cosas, realizar el cambio de junta con base al reconocimiento del gobierno venezolano». Le puede interesar: Frontera con Venezuela: MinComercio dice que todavía no hay fecha para la reapertura Agregó Benedetti que se debe evitar que esta empresa pase a la lista Clinton, frenar el desabastecimiento de urea y de fertilizantes en Colombia, en donde se debe aprovechar que Venezuela permita un 38% de descuento en urea y un 20% en fertilizantes. Mientras que Germán Umaña, ministro de Comercio, dijo que ahora es posible que, por primera vez en siete años, se tenga ya un camino en común, es cerrar las brechas sociales mediante el desarrollo y la creación de empleo Según Umaña, se aspira que Colombia logre registrar ingresos anuales superiores a 6.500 millones de dólares por exportaciones. Así mismo, considera que lo único que dejó el cierre de la frontera fue un incremento en los índices de pobreza monetaria, la informalidad y el desempleo.

Lea además: Piedad Córdoba continúa estable en la clínica de Medellín

Igualmente, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, realizó un recorrido por el Puente Internacional de Tienditas, ubicado en la zona de frontera, quien dijo que la vía no registra problemas, esto permite la salida e ingreso de vehículos de carga, pero considera urgente el retiro de contenedores instalados en el lado venezolano por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

«Esta en óptimas condiciones el puente de Tienditas, mientras que los demás puentes internacionales requieren de adecuaciones, barreras de protección, señalización e iluminación del lado colombiano», dijo el director nacional de Invías.

Igualmente, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, sostuvo que, «hemos avanzado frente a una reapertura fronteriza, aún no tenemos fecha precisa, pero como van las cosas, posiblemente en dos meses se lograría ya la reactivación comercial entre Colombia y Venezuela, por esta zona del país».

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com