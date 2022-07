Fórmula E | Jake Dennis triunfa en casa

Entornointeligente.com /

El británico Jake Dennis (Avalanche Andretti) logró este sábado 30 de julio su primer triunfo en la temporada del Mundial de Fórmula E, al imponerse en la primera de dos carreras en Londres.

Por segundo año la categoría compite en el Centro de Exposiciones ExCeL de Londres, esta vez con miles de aficionados en la grada, luego que el año pasado hubo limitación de aforo por la pandemia.

El piloto local contuvo al líder del campeonato, el belga Stoffel Vandoorne (Mercedes), en el inicio de la carrera y, con solidez, se llevó el triunfo, al igual que en la anterior edición.

Vandoorne, que logró su decimoséptimo podio en la Fórmula E, reconoció que no pudo seguir el ritmo de Dennis, que celebró el triunfo con los aficionados.

El vigente campeón del mundo, NycK de Vries (Mercedes), completó el podio después de aguantar el empuje de Nick Cassidy en el último tramo de la carrera.

Vandoorne consolidó su posición al frente de la clasificación de pilotos con 173 puntos, por los 147 de Mitch Evans -sexto tras inicias decimocuarto por un error en la clasificación- (Jaguar), mientras que Mercedes amplió en 37 puntos su renta respecto a DS Techeetah.

Este domingo, se disputará la segunda carrera del fin de semana en Londres.

