Em 15 anos de vida, a fórmula de actualização das pensões , que começou a ser aplicada em 2008 e que o Governo admite alterar, só funcionou efectivamente em 2008, 2009 e 2016. No resto do tempo esteve suspensa ou então foi complementada com aumentos extraordinários, para compensar os pensionistas com rendimentos mais baixos. Em 2023, as pensões terão um regime transitório e, mais uma vez, a fórmula não irá aplicar-se.

LINK ORIGINAL: Publico

