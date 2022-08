Fórmula 1: Sainz partirá adelante en un fin de semana de sanciones para los candidatos

Entornointeligente.com /

Informate más F1: los horarios del Gran Premio de Bélgica El líder neerlandés del campeonato del mundo Max Verstappen (Red Bull) realizó el mejor tiempo de la clasificación, pero partirá desde la 15ª posición debido a una penalización por cambiar piezas mecánicas más allá de la cuota autorizada.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), 2º en el campeonato y también penalizado, arrancará 16º.

Por detrás de Sainz, 5º en el Mundial, Pérez tiene también una oportunidad de oro: actualmente tercero del campeonato, podría recortar los 5 puntos que lo separan de Leclerc.

https://twitter.com/F1/status/1563574059383799808 With grid penalties applied…

Here’s how they line up on Sunday #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/uZiimF7HYh

— Formula 1 (@F1) August 27, 2022 La tercera posición de salida estará ocupada por Fernando Alonso (Alpine), que partirá desde la segunda línea junto a otro excampeón del mundo, el británico Lewis Hamilton , teniendo ambos la oportunidad para pelear por la primera victoria de la temporada.

En Hungría, ‘Mad Max’ partió desde la 10ª posición y logró finalizar la carrera en lo más alto del podio, beneficiándose de los errores estratégicos de Ferrari.

Delante de su público, venido en masa al circuito de Spa, y bajo los ojos de su madre belga Sophie Kumpen, el neerlandés nacido en Bélgica se encontró solo ante el peligro.

Su escudería estimó que el Gran Premio de Bélgica era el mejor fin de semana en el que asumir esta penalización, pues las características del largo circuito de Spa (7,004 km) ofrecen al vigente campeón más opciones de remontar que otros trazados.

Asumiendo la penalización en Bélgica, el piloto de Red Bull evita sufrirla la próxima semana en su casa, Países Bajos, donde espera repetir el festejo de la temporada pasada (pole position y victoria).

formula 1 clasificacion belgica.mp4 Fórmula 1 Sin festejar nada todavía pero contento se mostró el español Fernando Alonso, que hizo el sexto mejor tiempo pero que, beneficiado por las penalizaciones de Verstappen, Leclerc y su compañero de equipo Esteban Ocon, saldrá tercero,

Tranquilidad que podría verse alterada por la lluvia, fenómeno meteorológico bajo el que históricamente el español ha logrado buenos resultados, que podría aparecer durante la carrera.

Eso sí, los pilotos y los casi 300.000 espectadores desplazados a Spa durante el fin de semana desean seguro un desenlace diferente al de 2021, en el que el diluvio obligó a cancelar el Gran Premio después de dos vueltas tras el Safety Car, con victoria de Max Verstappen.

LINK ORIGINAL: Ambito

