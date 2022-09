Fórmula 1: Este es el nuevo calendario de la F1 para 2023

Entornointeligente.com /

La Federación Internacional de Automovilismo publicó de manera oficial el calendario de la temporada 2023 de la Fórmula 1. Con respecto al calendario de la presente temporada, para 2022 se mantendrán 22 de los 23 circuitos, ya que el Gran Premio de Francia será eliminado del calendario. El Gran Premio de Mónaco, y el de Bélgica, se mantendrán en el calendario pese a las dudas que había al respecto.

La noticia más relevante sin duda es el debut del Gran Premio de Las Vegas, que se realizará de noche, y siendo además la penúltima carrera del calendario, en un evento que promete ser un gran espectáculo en todos los sentidos.

Introducing the 2023 F1 Calendar 👀

Get set for a record-breaking 24 races next season! #F1 pic.twitter.com/t6Jl521H1G

— Formula 1 (@F1) September 20, 2022

Otra de las notas importantes es el regreso de dos circuitos: el Gran Premio de China, en el Circuito Internacional de Shanghái, y el Gran Premio de Qatar, en el Circuito Internacional de Losail. El GP de China no se disputa desde la temporada 2019, mientras que el de Qatar debutó en el año 2021, pero no se incluyó para el calendario de la presente temporada.

