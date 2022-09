Fritz obtuvo una victoria que dejó igualada la Laver Cup

Entornointeligente.com /

Londres.- El estadounidense Taylor Fritz derrotó al británico Cameron Norrie por 6-1, 4-6 y 10-8 y le devolvió la igualdad a la Laver Cup (4-4) luego de que horas antes Mateo Berrettini cumpliera en su compromiso y le diera la momentánea ventaja al equipo de Europa en el torneo.

Back on even footing.

Team World's Taylor Fritz survives a roller coaster battle with Cameron Norrie of Team Europe to bring the #LaverCup score to 4-4. pic.twitter.com/JJOFNA5ogH

— Laver Cup (@LaverCup) September 24, 2022 El equipo del Resto del Mundo empató la serie gracias al triunfo del estadounidense, que venció a Norrie, suplente de Rafael Nadal, que abandonó este sábado Londres para volver a España.

Fritz, en su tercer partido en la competición, ya que también participó en la edición de 2019, iguala el torneo y le a su combinado soñar con su primera victoria desde que la Copa Laver fue inaugurada en 2017 en Praga.

En la jornada nocturna debutará el serbio Novak Djokovic, que se enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe antes de jugar un encuentro de dobles.

EFE

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com