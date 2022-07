«Férias judiciais» e alguns desabafos

Entornointeligente.com /

A expressão «férias judiciais» é equívoca. A maioria dos cidadãos associa-as ao sentido comum de um período de descanso dos trabalhadores, por forma a que estejam em condições de enfrentar um novo tempo de labuta. No caso dos tribunais, as ditas «férias» ocorrem de 22/12 a 3/1, do Domingo de Ramos à segunda-feira de Páscoa e de 16/7 a 31/8, num total de 59 dias, o que representa cerca de 16,2% do ano. Não podemos esquecer que, fora deste período, em dias não úteis, os tribunais têm de organizar turnos, de modo a decidirem processos urgentes, tal como o Ministério Público (MP), no âmbito das suas competências. Donde, já lá vai o tempo em que, de jeito populista, se quis fazer crer que a falta de produtividade da Justiça residia nas férias, reduzindo-se as de Verão .

