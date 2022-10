Férias acabam mas problema mantém-se: maternidades continuam a fechar de forma intermitente

Entornointeligente.com /

Passaram quatro meses desde que os encerramentos temporários de várias urgências de ginecologia e blocos de parto começaram a ser notícia. O período de férias dos médicos acabou, esperava-se que a situação acalmasse, mas o problema persiste. Há maternidades que continuam a fechar de forma intermitente, durante várias horas e dias, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), obrigando grávidas a consultar horários no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) de forma a perceber onde se devem dirigir e, por vezes, a percorrer quilómetros para serem atendidas. A resolução desta situação anómala está agora nas mãos do ministro Manuel Pizarro, e da nova Direcção Executiva do SNS.

Esta segunda-feira, a comissão nomeada pela anterior ministra da Saúde para delinear medidas para solucionar a «crise» das urgências de ginecologia e obstetrícia reuniu-se, pela primeira vez, com Manuel Pizarro e com Fernando Araújo, o líder da Direcção Executiva do SNS. Esta comissão foi criada por Marta Temido em Junho, quando os encerramentos de algumas maternidades – devido à falta de médicos em número suficiente para assegurar as escalas de urgência – começaram a ser divulgados de forma sistemática, depois de uma mulher grávida se ter dirigido ao hospital das Caldas da Rainha , onde a urgência de obstetrícia estava temporariamente encerrada, e ter acabado por perder o bebé.

Marta Temido decidiu, entretanto, aumentar os valores das horas extraordinárias dos médicos do quadro dos hospitais, de forma temporária até Janeiro próximo, na tentativa de amortecer o problema, mas a medida não parece ter surtido grande efeito, pelo menos na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde, ao longo desta semana e início da próxima, estão de novo previstos encerramentos intermitentes de vários blocos de parto – os do hospital de São Francisco Xavier (Lisboa), de Loures, de Amadora-Sintra, de Vila Franca de Xira, de Setúbal, do Barreiro, de Almada e de Abrantes.

«Agora é claro que este não é só um problema do período de férias. A situação é crítica, é preciso tomar medidas de fundo e rapidamente «de forma a evitar que se degrade ainda mais, avisa o coordenador da comissão, Diogo Ayres de Campos, lembrando que a proposta de reorganização está nas mãos da tutela desde há dez dias e que cabe ao Governo decidir o que fazer.

O documento elenca vários tipos de medidas – uma apenas não seria suficiente para solucionar este problema complexo. Desde logo, e tendo em conta que faltarão cerca de duas centenas de especialistas para assegurar o funcionamento em pleno das escalas de urgência no SNS nos moldes preconizados pela Ordem dos Médicos, sugere-se a concentração de recursos , que poderá ser concretizada através do encerramento definitivo de alguns blocos de parto ou pela mobilização das equipas de uns hospitais para outros.

Concentrar recursos «Se as maternidades vão fechar [durante horas] todas as semanas, será mais correcto para a população concentrar os recursos. Em vez de fecharem intermitentemente a A, a B e a C, mais vale dizer que está sempre aberta a A e a B», ilustra Diogo Ayres de Campos. E isso pode implicar «mover as equipas para fazerem urgência noutro sítio, de uma forma transitória ou definitiva». Já se a decisão política for encerrar alguns blocos de parto, a proposta inclui a lista dos locais em que os recursos poderão ser concentrados.

Outra alternativa, especifica o coordenador da comissão, «pode ser pagar muito mais e ir buscar médicos ao sector privado». Uma medida suplementar poderá passar pela revisão das equipas médicas, permitindo que alguns médicos fiquem em regime de prevenção em vez de presença física. A comissão elencou «uma série de sugestões e os seus prós e contras», sintetiza Diogo Ayres de Campos, repetindo que este é um documento complexo uma vez que, para além dos partos e da obstetrícia, inclui a medicina de reprodução e a oncologia ginecológica, só para dar dois exemplos.

«O panorama está traçado e, a partir de agora, está fora do âmbito da comissão», conclui. Caberá ao ministro da Saúde e à Direcção Executiva do SNS divulgar o documento e tomar decisões.

LINK ORIGINAL: Publico

